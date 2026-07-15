Στο 112' ο Σβέριρ Ίνγκασον τραυματίστηκε κι έγινε αλλαγή. Αγωνία στον Παναθηναϊκό για το μέγεθος της ζημιάς.

Η ήττα σε ένα φιλικό από τη Ραπίντ Βιέννης είναι το λιγότερο και κάτι που ξεπερνιέται. Στον Παναθηναϊκό αυτό που προκαλεί έντονη ανησυχία είναι ο τραυματισμός του Σβέριρ Ίνγκασον.

Στο 112' ο 33χρονος Ισλανδός στόπερ έπεσε στον αγωνιστικό χώρο κι έδειχνε να νιώθει έντονους πόνους. Ο τραυματισμός έγινε σε μία μονομαχία με αντίπαλο. Φάνηκε να «κολλάει» το πόδι του και αμέσως μπήκε το ιατρικό τιμ για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον παίκτη.

Ο Τσιριβέγια και οι Κάτρης, Κότσαρης που ήταν κοντά στον συμπαίκτη τους ζήτησαν άμεσα αλλαγή. Ο Ίνγκασον αποχώρησε υποβασταζόμενος κι έπιανε το δεξί του γόνατο, ενώ έκανε διάφορες ασκήσεις για να τσεκάρει τη ζημιά.

Ο Ίνγκασον με την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν και πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του.

Ο τραυματισμός του Ίνγκασον