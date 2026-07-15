Ίνγκασον: Παναθηναϊκός - Ο Ισλανδός στόπερ χτύπησε στο δεξί γόνατο
Η ήττα σε ένα φιλικό από τη Ραπίντ Βιέννης είναι το λιγότερο και κάτι που ξεπερνιέται. Στον Παναθηναϊκό αυτό που προκαλεί έντονη ανησυχία είναι ο τραυματισμός του Σβέριρ Ίνγκασον.
Στο 112' ο 33χρονος Ισλανδός στόπερ έπεσε στον αγωνιστικό χώρο κι έδειχνε να νιώθει έντονους πόνους. Ο τραυματισμός έγινε σε μία μονομαχία με αντίπαλο. Φάνηκε να «κολλάει» το πόδι του και αμέσως μπήκε το ιατρικό τιμ για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον παίκτη.
Ο Τσιριβέγια και οι Κάτρης, Κότσαρης που ήταν κοντά στον συμπαίκτη τους ζήτησαν άμεσα αλλαγή. Ο Ίνγκασον αποχώρησε υποβασταζόμενος κι έπιανε το δεξί του γόνατο, ενώ έκανε διάφορες ασκήσεις για να τσεκάρει τη ζημιά.
Ο Ίνγκασον με την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν και πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του.
Ο τραυματισμός του Ίνγκασον
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