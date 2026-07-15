Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός: Ο Παντελίδης μείωσε σε 4-1
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Ο Παύλος Παντελίδης μείωσε για τον Παναθηναϊκό σε 4-1.
Στο 107' ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 4-1 στο φιλικό με τη Ραπίντ Βιέννης με σκόρερ τον Παύλο Παντελίδη.
Ο Γιάγκουσιτς έφυγε στην αντεπίθεση, έδωσε στον Τεττέη, αυτός άνοιξε στον Παντελίδη και ο Έλληνας εξτρέμ με αριστερό πλασέ σκόραρε.
Το γκολ του Παντελίδη
@Photo credits: INTIME
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