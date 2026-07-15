Ο Παύλος Παντελίδης μείωσε για τον Παναθηναϊκό σε 4-1.

Στο 107' ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 4-1 στο φιλικό με τη Ραπίντ Βιέννης με σκόρερ τον Παύλο Παντελίδη.

Ο Γιάγκουσιτς έφυγε στην αντεπίθεση, έδωσε στον Τεττέη, αυτός άνοιξε στον Παντελίδη και ο Έλληνας εξτρέμ με αριστερό πλασέ σκόραρε.

Το γκολ του Παντελίδη