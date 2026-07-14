Λεβαδειακός: Ο Μπάλτσι μετακόμισε στη Γερμανία
Στη Γερμανία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γκιγέρμο Μπάλτσι, μετά την αποχώρησή του από τον Λεβαδειακό.
Ο 25χρονος (23/7/01) Αργεντινός μεσοεπιθετικός φέτος είχε μία πολύ καλή σεζόν με τον Λεβαδειακό. Μέτρησε 33 συμμετοχές με 6 γκολ και 9 ασίστ, ενώ συνολικά στον Λεβαδειακό έχει 61 παιχνίδια με 9 γκολ και 14 ασίστ.
Η ομάδα της Βοιωτίας είχε οψιόν αγοράς ύψους ενός εκατ. ευρώ, με τη Νιούελς Ολντ Μπόις, αλλά δεν την ενεργοποίησε.
Έτσι, ο Μπάλτσι παραχωρήθηκε στη γερμανική Χόλσταϊν Κίελ, που παίζει στη δεύτερη κατηγορία της Μπουντσελίγκα.
«Ενισχύουμε την επιθετική μας γραμμή με τον Γκιγέρμο Μπάλτσι, από τον παραδοσιακό σύλλογο της Αργεντινής Νιούελς Ολντ Μπόις.
Ο παίκτης υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα πάρει τον αριθμό 8», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Χόλσταϊν.
Griaß di, Guillermo! 👋— Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) July 14, 2026
Unser Neuzugang Guillermo Balzi ist gerade im 1001m angekommen ⛰️
Ratet mal, was er im Gepäck hat... 🧉
_#KielAhoi pic.twitter.com/GchoWsMX4x
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