Ποδοσφαιριστής του Λεβαδειακού είναι και επίσημα ο Άντριαν Σουτ, ο οποίος αποκτήθηκε από την Αλ Αϊν και αναβαθμίζει τη μεσαία γραμμή των Βοιωτών.

Η βόμβα... εξερράγη για τον Λεβαδειακό και ο Άντριαν Σουτ είναι επίσημα ποδοσφαιριστής των Βοιωτών και αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία, ερχόμενος από την Αλ Αϊν.

Ο σύλλογος είχε προαναγγείλει τη μεταγραφή ως δώρο για τα γενέθλια του συλλόγου, η οποία πήρε σάρκα και οστά με τον 27χρονο χαφ να έρχεται στην Ελλάδα για να αναβαθμίσει τη μεσαία γραμμή των Βοιωτών.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει πολύ καλά ο Ηλία Χαραλάμπους καθώς ήταν μαζί για μία τριετία στη Στεάουα Βουκουρεστίου πριν πάρει μεταγραφή τον περασμένο Γενάρη στην Αλ Αϊν αντί 1,4 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του διεθνούς Ρουμάνου ποδοσφαιριστή Αντριάν Σουτ.

Ο 27χρονος (30/4/1999) μέσος έρχεται στην ομάδα μας με την μορφή δανεισμού από την Αλ Αΐν, πρωταθλήτρια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Εκεί μετακόμισε με μεταγραφή τον Γενάρη του 2026 και στέφθηκε πρωταθλητής στο τέλος της σεζόν, αλλά και Κυπελλούχος, μετρώντας 14 συμμετοχές και 1 γκολ.

Ενεργό μέλος της εθνικής Ρουμανίας (8 συμ.), πριν φύγει από την πατρίδα του κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (2024, 2025) και δύο Super Cup (2024, 2025) με την Στεάουα Βουκουρεστίου (FCSB) της οποίας αποτέλεσε βασικότατο μέλος για 5,5 χρόνια, ενώ δύο φορές ψηφίστηκε στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος στην χώρα του (2022-23, 2024-25).

Έχει αγωνιστεί επιπλέον στις Ακαντέμικα Κλιντσένι, Παντούρι Τάργκου και Τάργκου Μούρες από την οποία και αναδείχθηκε, μετρώντας συνολικά 194 συμμετοχές (19 γκολ, 14 ασίστ) στην πρώτη κατηγορία της Ρουμανίας, αλλά και 39 συμμετοχές (3 γκολ, 1 ασίστ) στις διοργανώσεις της UEFA (Champions League, Europa League, Conference League) με την Στεάουα.

Αντριάν σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!»