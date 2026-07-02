Ο Λεβαδειακός, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Γαλλία, κλείνει τον 29χρονο τερματοφύλακα Πολ Μπερναντόνι.

Κοντά σε μία ακόμα μεταγραφή είναι ο Λεβαδειακός μετά την απόκτηση του Παντέ από τη Στεάουα, με τη μορφή δανεισμού. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε γαλλικό δημοσίευμα, θα αποκτήσει ως ελεύθερο τον Γάλλο τερματοφύλακα Πολ Μπερναντόνι, ο οποίος αγωνιζόνταν στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας με την Αμιάν. Η συγκεκριμένη ομάδα υποβιβάστηκε και ο Μπερναντίνι είχε όρο να μείνει ελεύθερος.

«Πολ Μπερναρντόνι υπογράφει στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας. Ο τερματοφύλακας της Αμιάν, ο οποίος έχει ρήτρα που του επιτρέπει να φύγει δωρεάν σε περίπτωση που βρει νέα ομάδα, θα υπογράψει με τον Λεβαδειακό, αν κι έχει συμβόλαιο με την Αμιάν μέχρι το 2027. Ο 29χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος έχασε τη θέση του στο τέλος της περασμένης σεζόν, θα υπογράψει με τον Λεβαδειακό της πρώτης κατηγορίας», αναφέρεται στο ρεπορτάζ των Γάλλων. Στην Αμιάν την περασμένη σεζόν είχε 28 παιχνίδια.

Ο Μπερναντόνι γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1997, είναι αριστεροπόδαρος κι έχει ύψος 1,93. Ξεκίνησε την καριέρα του στις τοπικές ομάδες AS Lieusaint και Linas-Montlhéry, πριν μετακομίσει στην Τρουά της Ligue 2 σε ηλικία 16 ετών.

Έχει τεράστια εμπειρία, αφού μετράει 181 ματς στη Ligue 1 με τις φανέλες των Σεντ Ετιέν, Ανζέ, Τρουά, Νιμ. Από την πατρίδα έφυγε δύο φορές. Μία για να παίξει στην ελβετική Ιβερντόν και μία στην τουρκική Κόνιασπορ.

Αναλυτικά οι συμμετοχές του: Ανζέ 82 αγώνες, Νιμ 66, Ιβερντόν 58, Κλερμόν 38, Αμιέν 28, Σεντ Ετιέν 22, Κόνιασπορ 17, Τρουά 16, Μπορντό 7. Ο Μπερναρντόνι έχει παίξει σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας, ενώ έκανε και μία συμμετοχή σε φιλικό με την ολυμπιακή ομάδα της Γαλλίας.

Ήταν μέλος της Γαλλίας Κ19 του 2016, που κατέκτησε το ευρωπαϊκό κόντρα στην Ιταλία με το εμφατικό 4-0 στον τελικό. Ο Μπερναντόνι έπαιξε σε όλα τα ματς της Γαλλίας σ' εκείνη τη διοργάνωση και φυσικά στον τελικό.







