Τα βασικά στοιχεία των Άγγελου Βύντρα και Σταύρου Ιωάννου που πήρε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην αποστολή για το φιλικό του Παναθηναϊκού στη Βιέννη με τη Ραπίντ.

Δύο εκπλήξεις έκρυβε η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον φιλικό αγώνα με τη Ραπίντ Βιέννης στην Αυστρία την Τετάρτη (15/07-19:00) τον τελευταίο που θα δώσουν οι «πράσινοι» πριν από τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια με την ουγγρική Πάκσι στις 23 και 30 Ιουλίου αντίστοιχα.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ συμπεριέλαβε στην αποστολή τους νεαρούς Άγγελο Βύντρα και Σταύρο Ιωάννου. Ο πρώτος έχει βρεθεί ξανά σε αποστολή της ανδρικής ομάδας ενώ ο δεύτερος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά.

Πάμε, λοιπόν, να γνωρίσουμε μερικές βασικές πληροφορίες για τους δύο ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού».

Άγγελος Βύντρα

Γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2008. Παιδί κοσμογυρισμένο, αφού χρειάστηκε να ακολουθήσει τον πατέρα του σε Ισπανία, Ισραήλ και Κύπρο τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Επέστρεψε στην Ελλάδα σε ηλικία 11 χρονών, όταν ο πατέρας του υπέγραψε με την Λαμία το καλοκαίρι του 2019.

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στην ακαδημία του Διγενή Μόρφου. Από κει πήγε για δοκιμαστικά στον Παναθηναϊκό, τα πέρασε με επιτυχία κι εντάχθηκε στην Κ14 της ακαδημίας του.

Εκείνος ξεκίνησε αρχικά να παίζει ως μέσος, όμως τώρα έχει καταλήξει στην θέση του κεντρικού αμυντικού. Στην Κ19 έφτασε το καλοκαίρι του 2024 οπότε κι έκανε τις πρώτες του συμμετοχές, οκτώ τον αριθμό, κατά τις οποίες σκόραρε το πρώτο του γκολ κι έδωσε την πρώτη του ασίστ.

Τον Οκτώβριο του 2024 υπέγραψε και το επαγγελματικό του συμβόλαιο με το «τριφύλλι» ενώ τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους έκανε ντεμπούτο στην Κ17. Πλέον, αποτελεί στέλεχος της Κ19, με την οποία πέρυσι έκανε μία αρκετά γεμάτη σεζόν με 24 συμμετοχές και 4 γκολ στα περισσότερα από 1.900 λεπτά που πάτησε χορτάρι.

Σταύρος Ιωάννου

Γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου του 2008 στην Αθήνα. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στη Θύελλα Ραφήνας απ' όπου και τον έκαναν δικό τους οι «πράσινοι» το 2021 σε ηλικία μόλις 13 ετών. Έκτοτε εκείνος έπαιξε σε όλα τα κλιμάκια της πράσινης ακαδημίας φτάνοντας μέχρι και την Κ19.

Εκεί έκανε τις πρώτες του συμμετοχές τη σεζόν 2024-2025, οπότε και έπαιξε πέντε παιχνίδια σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ στα περίπου 250 λεπτά που έπαιξε. Στα μέσα εκείνης της σεζόν και πιο συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, το οποίο ήταν τριετούς διάρκειας.

Την επόμενη χρονιά ο χρόνος συμμετοχής του νεαρού αριστερού εξτρέμ εκτοξεύτηκε και μαζί του και η απόδοσή του. Εκείνος αγωνίστηκε σε 24 παιχνίδια ξεπερνώντας τα 1.800 λεπτά και κατόρθωσε να σκοράρει επτά τέρματα και να δώσει δέκα ασίστ αγγίζοντας επιδόσεις... νταμπλ νταμπλ που λέμε και στο μπάσκετ.

Να σημειωθεί πως έχει φορέσει και το εθνόσημο τόσο με την Κ17 (14 συμ. 3 γκολ) όσο και με την Κ19 (3 συμ.).