Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν μίλησε στο κανάλι του Παναθηναϊκού για τη δική του επιθυμία και όλων στον οργανισμό να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν είναι κι επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού και στις πρώτες του δηλώσεις για το τριφύλλι δεν έκρυψε την έντονη επιθυμία του να γίνει πρωταθλητής στην Ελλάδα.

Ο 23χρονος Δανός αριστερός μπακ μίλησε στο κανάλι του Παναθηναϊκού κι αρκετές φορές αναφέρθηκε στον στόχο να επιστρέψουν οι πράσινοι στην κορυφή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν

«Επέλεξα να έρθω στον Παναθηναϊκό αφού μίλησα με τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή. Συνειδητοποίησα ότι υπάρχει όραμα στην ομάδα, ώστε να επιστέψει στην κορυφή έπειτα από τόσα χρόνια. Αυτό μου δημιούργησε την έντονη επιθυμία να γίνω μέλος αυτού του γκρουπ των παικτών που παλεύουν για το πρωτάθλημα.

Με την ποιότητα που έχω θα βοηθήσω και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ανεξάρτητα ποιος είναι ο προπονητής, όταν σε προσεγγίζει ο Παναθηναϊκός θα ακούσεις γιατί είναι τεράστιος σύλλογος. Αναζητούσα ένα καινούργιο βήμα στην καριέρα μου. Όσον φορά τον Νίστρουπ χαίρομαι που θα συνεργαστώ μαζί του ξανά. Μιλάει πάντα ξεκάθαρα κι απλά. Εχει ξεκάθαρο πλάνο το πως θα δουλεύει η ομάδα.

Ο επόμενος στόχος μου είναι να φέρουμε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή του πρωταθλήματος. Στην προηγούμενη ομάδα πάλευα για την παραμονή και είναι σημαντικό για μένα να είμαι σε ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα.

Όταν άκουσα για τον Παναθηναϊκο έκανα την έρευνά μου. Μίλησα με τον Ζέκα, τον προπονητή και με κάποιους παίκτες που αγωνίστηκαν εδώ στο παρελθόν. Γνωρίζω τον Παναθηναϊκό όλη μου τη ζωή. Από μικρό παιδί όταν έπαιξε με την Κοπεγχάγη στο Champions League.

Τη μεγαλύτερη εντύπωση μου την έκανε το ξεκάθαρο πλάνο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Είμαι ένας παίκτης που δουλεύει σκληρά. Με επιθετική κι αμυντική συνέπεια. Είναι σημαντικό για μένα να νιώσουν οι οπαδοί μου τη δίψα για τη νίκη.

Βασικός στόχος είναι το πρωτάθλημα, να πάρουμε τα ντέρμπι και να παίξουμε στο Conference League. Θέλω να διαβεβαιώσω τους οπαδούς ότι είμαι απόλυτα έτοιμος για την πρόκληση και θέλω να πετύχουμε πολλά μαζί, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό ξανά σε επιτυχίες».