Conference League: Αναλυτικά η κλήρωση της League Phase
Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κλήρωση στο Γκριμάλντι Φόρουμ του Μονακό, όπου, εκτός των άλλων, ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους τους για τη League Phase του Conference League.
Δείτε αναλυτικά την κλήρωση της τρίτης της τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης
Pot 1
Αταλάντα: Άγιαξ, Πάφος, Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Καϊράτ Αλμάτι, Ρίγα, Μιάλμπι
Μπράγκα: Κοπεγχάγη, Γάνδη, Κουόπιο, Μπραν, Άαρχους, Εγνατία
Άγιαξ: Αταλάντα, Μίντιλαντ, Χετάφε, Σεντ Τρούιντεν, Χάιντουκ Σπλιτ, Τουν
Φράιμπουργκ: Μονακό, Παναθηναϊκός, Τβέντε, Τράμπζονσπορ, Γιάμπλονετς, Κάουνο Ζαλγκίρις
Μονακό: Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, Χαρτς, Νόρτζελαντ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Κοπεγχάγη: Μπράγκα, Ερυθρός Αστέρας, Λουγκάνο, Κραϊόβα, Ίντερ Εσκάλδες, Ιμπέρια Τιφλίδας
Pot 2
Μίντιλαντ: Άγιαξ, Πάφος, Σεντ Τρούιντεν, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, Χάιντουκ Σπλιτ, Εγνατία
Ερυθρός Αστέρας: Κοπεγχάγη, Γάνδη, Τράμπζονσπορ, Λουγκάνο, Ίντερ Εσκάλδες, Ιμπέρια Τιφλίδας
Γάνδη: Μπράγκα, Ερυθρός Αστέρας, Μπραν, Κουόπιο, Άαρχους, Τουν
Παναθηναϊκός: Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Καϊράτ Αλμάτι, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Νόρτζελαντ
Πάφος: Αταλάντα, Μίντιλαντ, Χαρτς, Τβέντε, Ρίγα, Μιάλμπι
Μπράιτον: Μονακό, Παναθηναϊκός, Κραϊόβα, Χετάφε, Κάουνο Ζαλγκίρις, Γιάμπλονετς
Pot 3
Λουγκάνο: Κοπεγχάγη, Ερυθρός Αστέρας, Σεντ Τρούιντεν, Χετάφε, Κάουνο Ζαλγκίρις, Γιάμπλονετς
Χετάφε: Άγιαξ, Μπράιτον, Λουγκάνο, Κραϊόβα, Ίντερ Εσκάλδες, Ιμπέρια Τιφλίδας
Κουόπιο: Μπράγκα, Γάνδη, Τράμπζονσπορ, Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Νόρτζελαντ
Τβέντε: Φράιμπουργκ, Πάφος, Καϊράτ Αλμάτι, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, Τουν, Άαρχους
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς: Μονακό, Μίντιλαντ, Τβέντε, Μπραν, Χάιντουκ Σπλιτ, Εγνατία
Μπόρατς Μπάνια Λούκα: Αταλάντα, Παναθηναϊκός, Κουόπιο, Χαρτς, Ρίγα, Μιάλμπι
Pot 4
Σεντ Τρούιντεν: Άγιαξ, Μίντιλαντ, Μπραν, Λουγκάνο, Ιμπέρια Τιφλίδας, Χάιντουκ Σπλιτ
Μπραν: Μπράγκα, Γάνδη, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, Σεντ Τρούιντεν, Άαρχους, Κάουνο Ζαλγκίρις
Χαρτς: Μονακό, Πάφος, Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Τράμπζονσπορ, Νόρτζελαντ, Τουν
Καϊράτ Αλμάτι: Αταλάντα, Παναθηναϊκός, Κραϊόβα, Τβέντε, Μιάλμπι, Ρίγα
Τράμπζονσπορ: Φράιμπουργκ, Ερυθρός Αστέρας, Χαρτς, Κουόπιο, Γιάμπλονετς, ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Κραϊόβα: Κοπεγχάγη, Μπράιτον, Χετάφε, Καϊράτ Αλμάτι, Ίντερ Εσκάλδες, Εγνατία
Pot 5
Ρίγα: Αταλάντα, Πάφος, Καϊράτ Αλμάτι, Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Γιάμπλονετς, Κάουνο Ζαλγκίρις
Χάιντουκ Σπλιτ: Άγιαξ, Μίντιλαντ, Σεντ Τρούιντεν, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, Νόρτζελαντ, Τουν
Γιάμπλονετς: Μπράιτον, Φράιμπουργκ, Λουγκάνο, Τράμπζονσπορ, Ιμπέρια Τιφλίδας, Ρίγα
Νόρτζελαντ: Παναθηναϊκός, Μονακό, Κουόπιο, Χαρτς, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Χάιντουκ Σπλιτ
Άαρχους: Μπράγκα, Γάνδη, Τβέντε, Μπραν, Εγκνατία, Ίντερ Εσκάλδες
Ίντερ Εσκάλδες: Κοπεγχάγη, Ερυθρός Αστέρας, Κραϊόβα, Χετάφε, Άαρχους, Μιάλμπι
Pot 6
Τουν: Γάνδη, Άγιαξ, Χαρτς, Τβέντε, Χάιντουκ Σπλιτ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας
ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Μονακό, Παναθηναϊκός, Τράμπζονσπορ, Κουόπιο, Τουν, Νόρτζελαντ
Κάουνο Ζαλγκίρις: Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Μπραν, Λουγκάνο, Ρίγα, Εγνατία
Μιάλμπι: Πάφος, Αταλάντα, Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Καϊράτ Αλμάτι, Ίντερ Εσκάλδες, Ιμπέρια Τιφλίδας
Ιμπέρια Τιφλίδας: Ερυθρός Αστέρας, Κοπεγχάγη, Χετάφε, Σεντ Τρούιντεν, Μιάλμπι, Γιάμπλονετς
Εγνατία: Μίντιλαντ, Μπράγκα, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, Κραϊόβα, Κάουνο Ζαλγκίρις, Άαρχους
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.