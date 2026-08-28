Δείτε αναλυτικά πως εκτύλιχθηκε η κλήρωση για τη League Phase του Conference League, αλλά και τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κλήρωση στο Γκριμάλντι Φόρουμ του Μονακό, όπου, εκτός των άλλων, ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους τους για τη League Phase του Conference League.

Δείτε αναλυτικά την κλήρωση της τρίτης της τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Pot 1

Αταλάντα: Άγιαξ, Πάφος, Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Καϊράτ Αλμάτι, Ρίγα, Μιάλμπι

Μπράγκα: Κοπεγχάγη, Γάνδη, Κουόπιο, Μπραν, Άαρχους, Εγνατία

Άγιαξ: Αταλάντα, Μίντιλαντ, Χετάφε, Σεντ Τρούιντεν, Χάιντουκ Σπλιτ, Τουν

Φράιμπουργκ: Μονακό, Παναθηναϊκός, Τβέντε, Τράμπζονσπορ, Γιάμπλονετς, Κάουνο Ζαλγκίρις

Μονακό: Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, Χαρτς, Νόρτζελαντ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Κοπεγχάγη: Μπράγκα, Ερυθρός Αστέρας, Λουγκάνο, Κραϊόβα, Ίντερ Εσκάλδες, Ιμπέρια Τιφλίδας

Pot 2

Μίντιλαντ: Άγιαξ, Πάφος, Σεντ Τρούιντεν, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, Χάιντουκ Σπλιτ, Εγνατία

Ερυθρός Αστέρας: Κοπεγχάγη, Γάνδη, Τράμπζονσπορ, Λουγκάνο, Ίντερ Εσκάλδες, Ιμπέρια Τιφλίδας

Γάνδη: Μπράγκα, Ερυθρός Αστέρας, Μπραν, Κουόπιο, Άαρχους, Τουν

Παναθηναϊκός: Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Καϊράτ Αλμάτι, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Νόρτζελαντ

Πάφος: Αταλάντα, Μίντιλαντ, Χαρτς, Τβέντε, Ρίγα, Μιάλμπι

Μπράιτον: Μονακό, Παναθηναϊκός, Κραϊόβα, Χετάφε, Κάουνο Ζαλγκίρις, Γιάμπλονετς

Pot 3

Λουγκάνο: Κοπεγχάγη, Ερυθρός Αστέρας, Σεντ Τρούιντεν, Χετάφε, Κάουνο Ζαλγκίρις, Γιάμπλονετς

Χετάφε: Άγιαξ, Μπράιτον, Λουγκάνο, Κραϊόβα, Ίντερ Εσκάλδες, Ιμπέρια Τιφλίδας

Κουόπιο: Μπράγκα, Γάνδη, Τράμπζονσπορ, Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Νόρτζελαντ

Τβέντε: Φράιμπουργκ, Πάφος, Καϊράτ Αλμάτι, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, Τουν, Άαρχους

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς: Μονακό, Μίντιλαντ, Τβέντε, Μπραν, Χάιντουκ Σπλιτ, Εγνατία

Μπόρατς Μπάνια Λούκα: Αταλάντα, Παναθηναϊκός, Κουόπιο, Χαρτς, Ρίγα, Μιάλμπι

Pot 4

Σεντ Τρούιντεν: Άγιαξ, Μίντιλαντ, Μπραν, Λουγκάνο, Ιμπέρια Τιφλίδας, Χάιντουκ Σπλιτ

Μπραν: Μπράγκα, Γάνδη, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, Σεντ Τρούιντεν, Άαρχους, Κάουνο Ζαλγκίρις

Χαρτς: Μονακό, Πάφος, Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Τράμπζονσπορ, Νόρτζελαντ, Τουν

Καϊράτ Αλμάτι: Αταλάντα, Παναθηναϊκός, Κραϊόβα, Τβέντε, Μιάλμπι, Ρίγα

Τράμπζονσπορ: Φράιμπουργκ, Ερυθρός Αστέρας, Χαρτς, Κουόπιο, Γιάμπλονετς, ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Κραϊόβα: Κοπεγχάγη, Μπράιτον, Χετάφε, Καϊράτ Αλμάτι, Ίντερ Εσκάλδες, Εγνατία

Pot 5

Ρίγα: Αταλάντα, Πάφος, Καϊράτ Αλμάτι, Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Γιάμπλονετς, Κάουνο Ζαλγκίρις

Χάιντουκ Σπλιτ: Άγιαξ, Μίντιλαντ, Σεντ Τρούιντεν, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, Νόρτζελαντ, Τουν

Γιάμπλονετς: Μπράιτον, Φράιμπουργκ, Λουγκάνο, Τράμπζονσπορ, Ιμπέρια Τιφλίδας, Ρίγα

Νόρτζελαντ: Παναθηναϊκός, Μονακό, Κουόπιο, Χαρτς, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Χάιντουκ Σπλιτ

Άαρχους: Μπράγκα, Γάνδη, Τβέντε, Μπραν, Εγκνατία, Ίντερ Εσκάλδες

Ίντερ Εσκάλδες: Κοπεγχάγη, Ερυθρός Αστέρας, Κραϊόβα, Χετάφε, Άαρχους, Μιάλμπι

Pot 6

Τουν: Γάνδη, Άγιαξ, Χαρτς, Τβέντε, Χάιντουκ Σπλιτ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας

ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Μονακό, Παναθηναϊκός, Τράμπζονσπορ, Κουόπιο, Τουν, Νόρτζελαντ

Κάουνο Ζαλγκίρις: Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Μπραν, Λουγκάνο, Ρίγα, Εγνατία

Μιάλμπι: Πάφος, Αταλάντα, Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Καϊράτ Αλμάτι, Ίντερ Εσκάλδες, Ιμπέρια Τιφλίδας

Ιμπέρια Τιφλίδας: Ερυθρός Αστέρας, Κοπεγχάγη, Χετάφε, Σεντ Τρούιντεν, Μιάλμπι, Γιάμπλονετς

Εγνατία: Μίντιλαντ, Μπράγκα, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, Κραϊόβα, Κάουνο Ζαλγκίρις, Άαρχους

