Ο Παναθηναϊκός έκανε την τελευταία του προπόνηση πριν από το φιλικό με τη Ραπίντ Βιέννης την Τετάρτη (14/07) και έβγαλε αποστολή με τρεις απόντες και δύο νέα πρόσωπα.

Ο Παναθηναϊκός έκανε απογευματινή προπόνηση την Τρίτη (13/07), την τελευταία πριν από τη φιλική αναμέτρηση που θα δώσει με τη Ραπίντ στη Βιέννη την Τετάρτη (14/07-19:00) στην πρόβα τζενεράλε του πριν τα ευρωπαϊκά ματς με την Πάκσι.

Σε τούτη συμμετείχε για πρώτη φορά φέτος σε ολόκληρο το πρόγραμμα ο Πελίστρι, που επέστρεψε πριν λίγες μέρες από τις διακοπές που πήρε έπειτα από τη συμμετοχή του με την Ουρουγουάη στο Μουντιάλ των ΗΠΑ ενώ την πρώτη του προπόνηση στα πράσινα έκανε και ο νεοαποκτηθής Βίκτορ Κρίστιανσεν βγάζοντας όλο το πρόγραμμα κανονικά.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τη λίστα της αποστολής. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Βύντρα, Ιωάννου, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος.

Εκτός έμεινε ο Ντάβιντε Καλάμπρια, που θα υποβληθεί σε εξετάσεις, μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε στο έξη μηνίσκο του ενώ δύο νέα πρόσωπα στην 25αδα είναι οι νεαροί Άγγελος Βύντρα και Σταύρος Ιωάννου, που συμμετέίχαν και στη σημερινή προπόνηση.

Αυτά δουλεύτηκαν στην προπόνηση

Το τελευταίο πρόγραμμα πριν από το φιλικό είχε ξεκάθαρο αγωνιστικό προσανατολισμό, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ και το τεχνικό επιτελείο να αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης στην τακτική.

Μετά την προθέρμανση και το καθιερωμένο rondo, οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν σε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, με έμφαση στη γρήγορη ανάπτυξη, στις σωστές αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και στη δημιουργία επιλογών για τον κάτοχο της μπάλας.

Στη συνέχεια, ο Δανός τεχνικός χώρισε τους ποδοσφαιριστές σε ομάδες, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο τακτικό κομμάτι. Μέσα από παιχνίδια σε περιορισμένο χώρο, οι παίκτες κλήθηκαν να διατηρούν υψηλό ρυθμό, να παίρνουν γρήγορες αποφάσεις υπό πίεση και να αντιδρούν άμεσα τόσο κατά την απώλεια όσο και κατά την ανάκτηση της κατοχής.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις, όπου δόθηκε έμφαση τόσο στην επιθετική όσο και στην αμυντική λειτουργία, με τον Νίστρουπ να σταματά αρκετές φορές το παιχνίδι προκειμένου να δώσει οδηγίες και να διορθώσει λεπτομέρειες στην τοποθέτηση και στις κινήσεις των ποδοσφαιριστών.