Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία μίλησε για την απόφαση να έρθει στον ΠΑΟΚ και το αγωνιστικό του προφίλ.

Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν και θα έχει τη δυνατότητα να παίξει και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Αυτός ήταν ένας από τους λόγους, που ο έμπειρος Γάλλος μέσος επέλεξε τον Δικέφαλο. Αναλυτικά όσα είπε ο Σανταμαρία στο PAOK TV:

Πως νιώθεις που εντάχθηκες στην οικογένεια του ΠΑΟΚ; «Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι σε αυτόν τον σύλλογο και σε αυτή την πόλη κι ελπίζω να αγωνιστώ σύντομα».

Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη όταν άκουσες το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και τι σε έπεισε να έρθεις; «Για μένα ήταν τα πάντα, γιατί είναι ένας σπουδαίος σύλλογος στην Ελλάδα. Παίζει στην Ευρώπη κάθε χρόνο και για μένα είναι μία καλή ευκαιρία να αγωνιστώ σε αυτόν τον σύλλογο».

Μίλησες με κάποιον πριν έρθεις στον ΠΑΟΚ για να πάρεις πληροφορίες σχετικά με τον σύλλογο και την Ελλάδα; «Ναι φυσικά. Μίλησα με αρκετούς ανθρώπους και πρώτα από όλα με τον προπονητή και τον αθλητικό διευθυντή».

Πως θα περιέγραφες τον εαυτό σου σαν ποδοσφαιριστή και ποια στοιχεία σε χαρακτηρίζουν; «Είναι δύσκολο να μιλάω για τον εαυτό μου. Είμαι δυνατός παίκτης μου αρέσει να παίζω δυναμικά, έχω ποιότητα με τη μπάλα στα πόδια, οπότε πιστεύω ότι είμαι ανταγωνιστικός».

Πόσο σημαντική ήταν η παρουσία Λίσι για να πεις ναι στον ΠΑΟΚ; «Γνωρίζω τον προπονητή και φυσικά μίλησα μαζί του. Ήταν σημαντικό ότι μου άρεσε η ομάδα του όταν αγωνίστηκα απέναντι στην Οσασούνα, ο τρόπος που έπαιζε και η τακτική της. Νομίζω είναι καλό για μένα να έρθω σε αυτόν τον σύλλογο».

Έχεις ακούσει ή δει για την ατμόσφαιρα της Τούμπας; «Δεν έχω αγωνιστεί ποτέ εδώ, αλλά πολλοί μου έχουν πει ότι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είναι τρελοί και η ατμόσφαιρα είναι απίστευτη. Έχω δει φυσικά βίντεο».

Ποιο είναι το μήνυμα σου προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ; «Ελπίζω να σας δω σύντομα».

