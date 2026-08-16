Λίγες ημέρες πριν το πρώτο ματς με τον ΠΑΟΚ για τα playoffs του Conference League, η Μπραν επικράτησε 3-0 της Χαμ Καμ εντός έδρας.

Με καλή ψυχολογία θα έρθει στην Ελλάδα για τον πρώτο αγώνα με τον ΠΑΟΚ για τα playoffs του Conference League η Μπραν, που λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη πρόκριση επί του Απόλλωνα Λεμεσού, επικράτησε 2-0 της Χαμ Καμ εντός έδρας για την Eliteserien.

Η αντίπαλος του ελληνικού συλλόγου εξασφάλισε αριθμητικό πλεονέκτημα λόγω αποβολής του Γκιόνε στο 33ο λεπτό και πήρε εντέλει το προβάδισμα με γκολ του Σόλτβεντ στο 45+4', με τον Χολμ να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 73' και τον Φιν να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις. Με τη νίκη αυτή, η Μπραν ανέβηκε στην έκτη θέση της βαθμολογίας του νορβηγικού πρωταθλήματος και απέχει έναν βαθμό από την πρώτη πεντάδα.