Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό, ΠΑΟΚ και Άτλας έχουν δώσει τα χέρια για τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί.

Η μεξικανική ιστοσελίδα «am.com.mx» ανέφερε σε ρεπορτάζ της πως ο ΠΑΟΚ και η Άτλας ήρθαν σε οριστική συμφωνία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χόρχε Σάντσες, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Ο Μεξικανός δεξιός οπισθοφύλακας ήρθε στον «δικέφαλο του βορρά» τον περασμένο Φλεβάρη από την Κρουζ Αζούλ αντί 2,5 εκατ. ευρώ, όμως δεν κόλλησε ποτέ κι έτσι, παρά το συμβόλαιο 3,5 ετών που υπέγραψε, θα αποτελέσει παρελθόν από τους «ασπρόμαυρους».

Η μεταγραφή του 28χρονου ποδοσφαιριστή, που πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε 11 παιχνίδια δίνοντας και μία ασίστ, αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες.

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