Κωνσταντέλιας: Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη μετά τις υπογραφές

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα γυρίσει το βράδυ της Κυριακής (16/8) στη Θεσσαλονίκη, μετά την ολοκλήρωση του τυπικού μέρους της μεταγραφής του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει το βράδυ της Κυριακής (16/8) στη Θεσσαλονίκη, αφού πρώτα ολοκληρώσει το τυπικό μέρος της μεταγραφής του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο 23χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός ενημέρωσε τους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας ότι το πρωί της Δευτέρας (17/8) πρέπει να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, καθώς η νεογέννητη κόρη του αναμένεται να πάρει εξιτήριο από την κλινική όπου νοσηλεύεται από το περασμένο Σάββατο (8/8).

Ο Κωνσταντέλιας θα βρεθεί στο πλευρό της οικογένειάς του και αμέσως μετά, μέσα στις επόμενες ημέρες, θα ταξιδέψει εκ νέου για το Ντόρτμουντ, προκειμένου να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.