Οι αντιδράσεις από τον κόσμο του ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή Κωνσταντέλια έχουν προκαλέσει αίσθηση στη Γερμανία, με τη «BILD» να υπενθυμίζει το περσινό... ναυάγιο με Στουτγκάρδη.

Θορυβημένοι είναι στη Γερμανία με την αντίδραση που έχει προκαλέσει στην Τούμπα η επικείμενη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ. Στις οπαδικές τάξεις του ΠΑΟΚ επικρατεί έντονος αναβρασμός για τους χειρισμούς της διοίκησης, με μερίδα κόσμου να προβαίνει σε κατάληψη της Τούμπας και να πιέζει τον Δικέφαλο του Βορρά να αναθεωρήσει την απόφασή του.

Την ίδια ώρα ένας οπαδός της ομάδας συνάντησε τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο αεροδρόμιο του Ντόρτμουντ και μέσω βιντεοκλήσης τον έφερε σε επαφή με τους συγκεντρωμένους οπαδούς έξω από την Τούμπα, ζητώντας σχετικές εξηγήσεις. Η αναστάτωση που έχει προκληθεί μάλλον αναμενόμενα έχει ανησυχήσει τους Γερμανούς, με τη «BILD» να στέκεται στα εμπόδια που προσπαθεί να βάλει ο κόσμος του ΠΑΟΚ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

«Οι Έλληνες οπαδοί θέλουν να βάλουν μπλόκο στη μεταγραφή Κωνσταντέλια» είναι ο τίτλος της γερμανικής εφημερίδας, η οποία τονίζει μεταξύ άλλων πως: «η επικείμενη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ προκαλεί εξέγερση των οπαδών στην Ελλάδα.

Αυτή τη στιγμή, λίγο πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων ευρώ, οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας του προσπαθούν να μπλοκάρουν τη συμφωνία. Η ισχυρή οργάνωση των οπαδών «Θύρα 4» ασκεί τεράστια δημόσια πίεση, απαιτώντας από τη διοίκηση του συλλόγου να κρατήσει τον Κωνσταντέλια με κάθε κόστος».

Η «BILD» υπενθυμίζει παράλληλα το περσινό... ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με τη Στουτγκάρδη για τη μετακίνηση του νεαρού μεσοεπιθετικού στη Bundesliga, όταν «η συμφωνία χάλασε με εντυπωσιακό τρόπο και μάλιστα ο Κωνσταντέλιας ανανέωσε έως το 2029 με τον ΠΑΟΚ. Τώρα γίνεται ακόμη μία προσπάθεια για τη μετακίνησή του στην Bundesliga — και για ακόμη μία φορά οι οπαδοί αντιδρούν».

Το γερμανικό Μέσο ωστόσο προσθέτει πως «αυτή τη φορά, πάντως, όλα δείχνουν ότι η κατάληξη θα είναι διαφορετική». Η Ντόρτμουντ άλλωστε παραμένει ατάραχη παρά τις αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη και περιμένει τον ποδοσφαιριστή να υπογράψει σύντομα το συμβόλαιό του.