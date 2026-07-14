Ο Αστέρας Τρίπολης προχωράει την ενίσχυσή του ενόψει της νέας σεζόν με τον Δημήτρη Κουρμπέλη να είναι στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στο Κολοκοτρώνης, ενώ ο Ρικαρντίνιο - για τον οποίο μάθατε από το Gazzetta - θα είναι σήμερα στην Ελλάδα.

Δύο υποθέσεις μπαίνουν στην τελική ευθεία για τον Αστέρα Aktor. Η μία αφορά την επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στο Κολοκοτρώνης - όπως έχει γίνει γνωστό εξάλλου εδώ και καιρό.

Ο εκ των αρχηγών της Εθνικής Ελλάδας, μετά τη μεγάλη του καριέρα σε Παναθηναϊκό, Τραμπζονσπόρ, Καραγκιουμπρούκ και Αλ Καλίτζ, αναμάνεται να φορέσει και πάλι την κιτρινομπλέ φανέλα μια δεκαετία μετά την αποχώρησή του. Ετσι θα έχει την ίδια κατάληξη με τον Γιάννη Κώτσιρα, ο οποίος ήδη έχει ανακοινωθεί.

Ερχεται Ελλάδα ο Ρικαρντίνιο

Στο Gazzetta μάθατε ο μεγάλος στόχος για την επίθεση είναι ο Βραζιλιάνος Ρικαρντίνιο με τον Βραζιλιάνο να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για να πάρει κι αυτή η μεταγραφή το δρόμο της.

Ποιος είναι ο Ρικαρντίνιο

Ο Ρικάρντο Βιάνα Φίλιο όπως είναι το πλήρες όνομά του, έμεινε ελεύθερος από τη Βικτόρια Πλζεν και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τους Αρκάδες να τον έχουν προσθέσει στη λίστα τους για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.

Το 2024 είχε κοστίσει 1,2 εκατ. ευρώ στους Τσέχους ως «αποζημίωση» για την τοπ σεζόν με τη Λέφσκι Σόφιας όπου είχε 18 γκολ σε 48 παιχνίδια αλλά στη Πλζεν τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη ομάδα δεν μπόρεσε να διακριθεί, με αποτέλεσμα να παραχωρηθεί δανεικός στην Καϊράτ, όπου την περασμένη σεζόν, μέτρησε 32 συμμετοχές με τέσσερα γκολ και πανηγύρισε το πρωτάθλημα του Καζακστάν.

Από εκεί και πέρα, έκανε τα πρώτα του βήματα στη Γκρέμιο πριν έρθει στην Ευρώπη για τη Μαρίτιμο και επαναπατριστεί στην Ατλέτικο Γκοϊανιένσε από την οποία πήγε στη Λέφσκι Σόφιας. Άξιο αναφοράς ότι έπαιξε και στα οκτώ παιχνίδια της League Phase του Champions League πέρσι, μεταξύ αυτών κόντρα στον Ολυμπιακό ενώ σκόραρε μέσα στο Emirates απέναντι στην Άρσεναλ.

Γενικά ο Βραζιλιάνος επιθετικός αναζητά την αναγέννηση του μετά την εντυπωσιακή σεζόν στη Βουλγαρία καθώς δεν έχει καταφέρει να διακριθεί τόσο στην Τσεχία όσο και στο Ισραήλ με την Μακάμπι Χάιφα όταν πήγε με τη μορφή δανεισμού.