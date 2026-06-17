Ο Αστέρας Τρίπολης προχωρά το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν με τους πρώτους στόχους ήδη να έχουν κλείσει.

Όπως έχει ακουστεί, ο Γιάννης Κώτσιρας, μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό όλα δείχνουν ότι θα φορέσει και πάλι την κιτρινομπλέ φανέλα. Πρόκειται για έναν παίκτη κόσμημα, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει εκεί όπου ξεκίνησε το μαγικό του ταξίδι στο ποδόσφαιρο.

Όσον αφορά στο άλλο άκρο της άμυνας, ο μεγάλος στόχος φαίνεται να είναι ο Κούτρης. Η περίπτωσή του είναι δύσκολη αλλά γίνεται σημαντική προσπάθεια για τον επαναπατρισμό του.

Από εκεί και πέρα, τεράστια προσπάθεια καταβάλλεται για ακόμα μία μεγάλη επιστροφή στην Τρίπολη. Αυτή αφορά τον εκ των αρχηγών της Εθνικής Ελλάδας Δημήτρη Κουρμπέλη. Σύμμαχος του συλλόγου είναι η επιθυμία του διεθνούς χαφ να γυρίσει στην Ελλάδα, αλλά η περίπτωσή του δεν είναι τόσο προχωρημένη όσο του Κώτσιρα. Σαφώς, το ότι οι δύο πλευρές διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις παίζει το ρόλο του, αλλά όπως και να έχει θα υπάρχουν νεότερα το προσεχές διάστημα. Καταλαβαίνουμε ότι ο Αστέρας, μετά το φετινό πάθημα, στρέφεται σε λύσεις που γνωρίζει πολύ καλά ώστε να δυναμώσει το αγωνιστικό αλλά και το περιβάλλον έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Αυτό φαίνεται και από τις κινήσεις με Τσαμπούρη - Μπαράλες.

Κλεισμένος θα πρέπει να θεωρείται ο Ριέρα, τον ο οποίο ο Τσαμπούρης τον είχε στον ΟΦΗ. Ετσι ο Ισπανός θα επιστρέψει σε γνώριμα λημέρια, μετά το πέρασμά του και από τον Πανσερραϊκό. Απομένουν μόνο οι υπογραφές για την εν λόγω υπόθεση.

Η πρώτη επίσημη μεταγραφή του Αστέρα AKTOR είναι γεγονός και ανακοίνωθηκε μέσω... Μεξικού! Η Κογιότς Τλαξτσάλα με ενημέρωση της αποχαιρέτησε τον πρώην κεντρικό αμυντικό του ΟΦΗ Τζόρνταν Σίλβα και έκανε γνωστό πως θα γίνει κάτοικος Τρίπολης.

Από εκεί και πέρα, θα γίνουν κινήσεις με παίκτες νεαρής ηλικίας - ένας απ' αυτούς είναι ο 21χρονος φορ από τον ΠΑΟΚ Β' Γιάννης Γκιτέρσος.