Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για το χτίσιμο της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν και για το γεγονός ότι τόσο αγωνιστικά, όσο και μεταγραφικά η Ένωση δεν είναι χρονικά υπό πίεση.

Από το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ επί ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο την Ντε Γκράαφσαπ φυσικά και δεν μπορούν να βγουν ουσιαστικά συμπεράσματα. Θα ήταν άστοχο να γινόταν από ένα φιλικό που είχε τη μορφή ξεμουδιάσματος έπειτα από μια εβδομάδα μπόλικης δουλειάς με διπλές προπονήσεις στο Άπελντορν.

Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι η ΑΕΚ έβγαλε όμορφες συνεργασίες, ότι ήταν δημιουργική, ότι θα μπορούσε να είχε βάλει περισσότερα γκολ αλλά μέχρι εκεί. Και αυτό ισχύει πέρα από το σύνολο και για τα πρόσωπα, είτε τα γνωστά μας, είτε τα νέα. Συμπεράσματα είναι πάρα μα πάρα πολύ νωρίς για το οτιδήποτε.

Το δεδομένο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία ο Μάρκο Νίκολιτς τσεκάρει πρόσωπα και πράγματα προκειμένου στο δεύτερο στάδιο που θα ακολουθήσει αυτό που διεξάγεται αυτή τη στιγμή να βάλει τα ουσιαστικά θεμέλια για τη νέα σεζόν. Αυτό που έχει στο μυαλό του ο Νίκολιτς είναι η εξέλιξη του περσινού επιτυχημένου πλάνου και το γεγονός ότι η ομάδα διαθέτει την απαραίτητη χημεία από πέρυσι τον βοηθά σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Μόνο ο Νίκολιτς και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα μπορούν να πουν με ασφάλεια αυτή τη στιγμή για το τι έχουν δει ως τώρα σε αυτές τις οκτώ-εννιά μέρες του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στο Άπελντορν και δεδομένα και οι ίδιοι περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία και τις επόμενες εβδομάδες ώστε να αξιολογήσουν την πορεία αυτού του χτισίματος που λαμβάνει χώρα ενόψει της νέας σεζόν.

Αγωνιστικά και μεταγραφικά η ΑΕΚ βαδίζει με σιγουριά

Φυσικά, όπως είχαμε αναφέρει πρόσφατα, η περσινή επιτυχημένη σεζόν έχει στρώσει το έδαφος για την επόμενη και αυτό ακριβώς θέλει να εκμεταλλευτεί ο Νίκολιτς, χωρίς βέβαια να υπάρχει εφησυχασμός. Γι' αυτό άλλωστε είχε τονίσει από την πρώτη προπόνηση στους παίκτες του να ξεχάσουν ό,τι πέτυχαν πέρυσι και να αφοσιωθούν στη δουλειά και στους στόχους για την επόμενη αγωνιστική χρονιά με τις προκλήσεις να είναι ακόμα μεγαλύτερες. Διότι η επιτυχία δεν είναι ποτέ δεδομένη.

Τόσο αγωνιστικά, όσο και μεταγραφικά πάντως ο χρόνος είναι σύμμαχος της ΑΕΚ. Όσον αφορά το αγωνιστικό, η ΑΕΚ έχει μπροστά της τέσσερις εβδομάδες πριν την πρώτη επίσημη υποχρέωσή της για τη νέα σεζόν, με στόχο να ξεκινήσει τη χρονιά με ένα τρόπαιο στον τελικό του Σούπερ Καπ. Τέσσερις εβδομάδες που είναι ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να γίνει η καλύτερη δυνατή δουλειά και η ομάδα έπειτα να πάει πανέτοιμη για να διεκδικήσει μια θέση στη League Phase του Champions League, στα δύο ματς των play offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι κιτρινόμαυροι έχουν μπροστά τους άλλα πέντε φιλικά τεστ στην Ολλανδία και ενδιάμεσα πολλές ακόμα προπονήσεις ώστε το πλάνο που εφαρμόζει από πέρυσι ο Νίκολιτς να βελτιωθεί και να δώσει καρπούς. Ο ίδιος άλλωστε γνωρίζει άριστα από το τέλος της περσινής επιτυχημένης σεζόν σε ποια σημεία πρέπει να δώσει βάση όντας ένας προπονητής που δεν συμβιβάζεται με τίποτα άλλο πέρα από τη νίκη.

Αλλά και στο μεταγραφικό κομμάτι η ΑΕΚ βαδίζει σε σταθερή πορεία, έχοντας τον Ριμπάλτα στη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου, ο οποίος έχει ήδη αποδείξει τις ικανότητές του με την ποιοτική και μεθοδική του δουλειά. Ο Νίκολιτς δουλεύει με ένα γεμάτο ρόστερ στην Ολλανδία καθώς δύο από τις βασικές ανάγκες, αυτή του δεξιού εξτρέμ και του χαφ καλύφθηκαν ήδη με τις προσθήκες των Ζούμπκοφ και Κάιρινεν και πλέον ο Ριμπάλτα έχει μπροστά του τον Ιούλιο που τρέχει και τον Αύγουστο για να κάνει τις δύο ή τρεις κινήσεις ακόμα (στόπερ και μεσοεπιθετικός μέσα σε αυτές) που θα τελειοποιήσουν το πρότζεκτ.