Το Ατρόμητος - ΑΕΚ που θα γινόταν στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος αναβλήθηκε επισήμως μετά από το αίτημα των φιλοξενούμενων.

Η ΑΕΚ ως γνωστόν έχει την προσεχή Τετάρτη το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σαχτάρ για το Champions League και την επόμενη Τρίτη το ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι παραμένοντας στην Αγγλία για μια εβδομάδα.

Το Ατρόμητος - ΑΕΚ είναι το ματς στο οποίο η πλευρά της Ένωσης θα έκανε χρήση του δικαιώματός της και θα ζητούσε αναβολή, όπως και συνέβη, με τη Λίγκα να το ανακοινώνει.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία στην οποία θα μετατεθεί η αναμέτρηση, ωστόσο υπάρχει μια κενή ημερομηνία τον Δεκέμβριο και συγκεκριμένα στις 16 του μήνα.

Η επίσημη ενημέρωση της Λίγκας

Αναβολή αγώνα Ατρόμητος Αθ.-ΑΕΚ (7η αγων.). Ανακοινώνεται ότι, o αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – Α.Ε.Κ., στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Α.Ε.Κ. και σε εφαρμογή των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή.