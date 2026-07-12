Νικηφόρο σεφτέ για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, που σε ένα φιλικό γεμάτο νεύρα και ένταση επικράτησε με 2-1 της Ντε Γκράαφσαπ! Το πρώτο γκολ της σεζόν ο Βάργκα, πρώτο «κιτρινόμαυρο» τέρμα για τον Ζούμπκοφ. Ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ από την Ένωση.

Πρώτο φιλικό ξεμούδιασμα για την ΑΕΚ στην Ολλανδία με τους κιτρινόμαυρους να επικρατούν με 2-1 της Ντε Γκράαφσαπ στο Βεχλ με τα τέρματα των Βάργκα και Ζούμπκοφ από το πρώτο μέρος. Παρότι ήταν το πρώτο φιλικό τεστ για την Ένωση, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς παρήγαγαν όμορφο συνδυαστικό ποδόσφαιρο στο πρώτο μέρος, ενώ στο δεύτερο ο Σέρβος τεχνικός άλλαξε όλη την ενδεκάδα του δοκιμάζοντας με αυτόν τον τρόπο αρκετούς παίκτες του, με τους κιτρινόμαυρους να δημιουργούν παρά τις πολλές αλλαγές. Η ολλανδική ομάδα, που έδινε πολύ σκληρά μαρκαρίσματα με την ένταση να ανεβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις και τα νεύρα να κάνουν την εμφάνισή τους, μείωσε μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο εκμεταλλευόμενη μια εκτέλεση κόρνερ. Επόμενο φιλικό για την ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη (15/7, 20:00) με αντίπαλο τη Φίτεσε.

Έτσι ξεκίνησε η ΑΕΚ στο φιλικό με την Ντε Γκράαφσαπ

Οι Κάρινεν και Ζούμπκοφ πραγματοποίησαν το ανεπίσημο ντεμπούτο τους για τους κιτρινόμαυρους. Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε με Μπρινιόλι στην εστία, Πένραϊς, Γκεοργκίεφ, Μουκουντί και Ρότα αποτελούσαν την τετράδα στην άμυνα, οι Κάιρινεν και Μάνταλος ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Κοϊτά και Ζούμπκοφ στις πλευρές και τους Βάργκα και Γκατσίνοβιτς στην επίθεση. Ο Ζίνι θα ξεκινούσε στην ενδεκάδα, αλλά ένιωσε ένα σφίξιμο την τελευταία στιγμή ακι αποφασίστηκε να προφυλαχθεί, ενώ από χθες είχε αποφασιστεί να μην αγωνιστεί και ο Γιόβιτς επίσης για λόγους προφύλαξης.

Προβάδισμα με Βάργκα και Ζούμπκοφ στο πρώτο μέρος

Μπορεί να ήταν το πρώτο φιλικό για την ΑΕΚ στην προετοιμασία της και να αποτελούσε ουσιαστικά ένα ξεμούδιασμα για να αρχίσουν να... λύνονται τα πόδια των κιτρινόμαυρων, ωστόσο οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς έπιασαν ικανοποιητικό ρυθμό. Έβαζαν την μπάλα κάτω χτίζοντας με στρωτό ποδόσφαιρο και βγάζοντας όμορφες συνεργασίες, κάτι που έφερε αρκετές καλές φάσεις και δύο γκολ στο πρώτο μέρος, ενώ όταν δεν είχαν την μπάλα στα πόδια τους πίεζαν ψηλά την άμυνα της Ντε Γκράαφσαπ.

Ήδη μέσα στο πρώτο εικοσάλεπτο η ΑΕΚ δημιούργησε τρεις καλές στιγμές με τον Κοϊτά στο 7' να βλέπει την κεφαλιά του να σταματάει πάνω στον Πάμπαϊ, τον Γκεοργκίεφ στο 12' με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο και τον Γκατσίνοβιτς στο 17' με πλασέ από πλεονεκτική θέση να μην βρίσκει στόχο. Η Ένωση θα μπορούσε να είχε κερδίσει πέναλτι σε καθαρή ανατροπή του Ρότα στο 29' σε ένα ματς που παρότι φιλικό είχε... ξύλο από τους παίκτες της Ντε Γκράαφσαπ στα μαρκαρίσματα, με νεύρα και από τις δύο πλευρές και αρκετές κίτρινες.

Η ΑΕΚ έβγαζε αρκετές καλές επιθετικές ενέργειες και στο 38' κατάφερε να πάρει το προβάδισμα με το «όπλο» των στατικών φάσεων. Ο Μάνταλος έφερε γλυκά την μπάλα με φάουλ μέσα στην περιοχή και ο Βάργκα με κεφαλιά βρήκε δίχτυα για το 0-1. Η Ένωση δεν απειλούνταν πέρα από μια λάθος πάσα του Μπρινιόλι που δεν μπόρεσε να την εκμεταλλευτεί η Ντε Γκράαφσαπ και ένα σουτ του Ντε Γιόνγκ στο 43' που έβγαλε στη γωνία του ο Ιταλός γκολκίπερ.

Μάλιστα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η ΑΕΚ έφτασε και σε ένα δεύτερο τέρμα, χτυπώντας εξαιρετικά σε αντεπίθεση. Ο Γκατσίνοβιτς έδωσε στον Ζούμπκοφ, εκείνος τροφοδότησε τον Κοϊτά, ο τελευταίος έστρωσε ξανά για τον Ζούμπκοφ και ο Ουκρανός εξτρέμ με πλασέ έκανε το 0-2 σκοράροντας στο ανεπίσημο ντεμπούτο του.

Άλλαξε όλη την ενδεκάδα ο Νίκολιτς στο δεύτερο ημίχρονο

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Μάρκο Νίκολιτς άλλαξε όλη την ενδεκάδα της ΑΕΚ. Οι Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλος, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Ψυρόπουλος, Μαρίν, Ελίασον, Κουτέσα, Σαχαμπό και Καλοσκάμης ήταν αυτοί που εμφανίστηκαν για το δεύτερο 45λεπτο, με τον Σέρβο τεχνικό να κάνει διάφορες δοκιμές.

Παρότι τα πρόσωπα άλλαξαν καθολικά, η ΑΕΚ συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες με ποδόσφαιρο συνεργασιών. Στο 51' ο Σαχαμπό είδε τον Γιόνκερς να αποκρούει το σουτ του στην κλειστή γωνία, στο 54' μετά από γύρισμα του Ελίασον ο Καλοσκάμης σημάδεψε το δοκάρι και στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Καλοσκάμης έστρωσε στον Ελίασον, αλλά ο Σουηδός εξτρέμ πλάσαρε πάνω από το οριζόντιο.

Στη συνέχεια ο ρυθμός της ΑΕΚ έπεσε, με την Ντε Γκράαφσαπ ωστόσο να μην δημιουργεί κάποιον κίνδυνο για την εστία του Μπαλαμώτη και την Ένωση να βρίσκει μεγάλη στιγμή μετά από αρκετή ώρα και συγκεκριμένα στο 79' πάλι με ωραία συνεργασία. Ο Μαρίν έδωσε στον Καλοσκάμη, αυτός έστρωσε στον Κουτέσα, αλλά ο τελευταίος από πλεονεκτική θέση πλάσαρε αόυτ.

Η Ντε Γκράαφσαπ από εκτέλεση κόρνερ στο 80' μείωσε στο τελικό 1-2 με κεφαλιά του Μαμπό που είχε περάσει ως αλλαγή, σε μια φάση που και η έξοδος του Μπαλαμώτη ήταν άστοχη και η άμυνα της Ένωσης αδράνησε συνολικά. Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Ελίασον με δυνατό σουτ ανάγκασε τον Γιόνκερς να αποκρούσει, ενώ η ΑΕΚ έκλεισε το φιλικό με ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία, με τον Ρέλβας από κοντά να μην βρίσκει δίχτυα στο 90'. Πάντως η ολλανδική ομάδα θα μπορούσε να είχε φτάσει στο 91' στην ισοφάριση, αλλά το σουτ του Έρογλου που είχε μπει ως αλλαγή πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πένραϊς, Γκεοργκίεφ, Μουκουντί, Ρότα, Κάιρινεν, Μάνταλος, Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος: Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλος, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Ψυρόπουλος, Μαρίν, Ελίασον, Κουτέσα, Σαχαμπό, Καλοσκάμης.

Η αρχική ενδεκάδα της Ντε Γκράαφσαπ (Τόμας Ντουίβενβορντεν): Γιόνκερς, Πάμπαϊ, Μπέσελινκ, Βάρμερνταμ, Μπολκ, Κανιντά, Σίμονς, Ντε Γιονγκ, Μέερσταντ, Αχμέτι-Γκράινκα, Έϊxκεν.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει