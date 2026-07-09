Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τη σύνδεση της περσινής σεζόν με τη νέα στο χτίσιμο της ΑΕΚ και για τον απαιτητικό Μάρκο Νίκολιτς που δεν εφησυχάζει, στέλνοντας το μήνυμα εξ αρχής.

Εγγυημένη επιτυχία στη ζωή δεν υπάρχει. Έτσι και στο ποδόσφαιρο. Ούτε σημαίνει ότι επειδή η ΑΕΚ τη σεζόν που μας πέρασε κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή και να επιστρέψει δυναμικά στην Ευρώπη, θα έχει δεδομένα αντίστοιχες ή και μεγαλύτερες επιτυχίες τη νέα σεζόν. Κι αυτό ο Μάρκο Νίκολιτς το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και φάνηκε από την πρώτη προπόνηση της προετοιμασίας που ξεκίνησε πριν από μερικές μέρες στο Άπελντορν της Ολλανδίας. Όταν κατέστησε σαφές στους παίκτες του πως ό,τι συνέβη πέρυσι ανήκει στο παρελθόν και πως θα πρέπει να το ξεχάσουν.

Λίγο πριν αρχίσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ λέγαμε για την αποφασιστικότητα που διακρίνει τον Νίκολιτς και το πόσο θέλει να απολαύσει νέες επιτυχίες και την επόμενη σεζόν παρά την εξαιρετική πρώτη του χρονιά στον κιτρινόμαυρο πάγκο. Πρόκειται για έναν προπονητή που δεν εφησυχάζει και θέλει συνεχώς να νικάει. Κι αυτό ακριβώς είναι το πιο σημαντικό για την ομάδα που χτίζει ενόψει της νέας σεζόν. Να περάσει δηλαδή στον απόλυτο βαθμό στο σύνολό του ότι ο πήχης ανεβαίνει ψηλότερα και οι προκλήσεις μεγαλώνουν ενισχύοντας ακόμα πιο πολύ το κίνητρο στους παίκτες του.

Από την έναρξη της προετοιμασίας λοιπόν ο Σέρβος τεχνικός δείχνει ότι κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα λόγια του προς τους παίκτες από την πρώτη προπόνηση της νέας χρονιάς έδωσαν το στίγμα, ενώ παράλληλα είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει έτσι κι αλλιώς μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους κιτρινόμαυρους στο βάθος του καλοκαιριού. Προφανώς και αναφερόμαστε στα προκριματικά του Champions League και στο γεγονός ότι η τωρινή προετοιμασία που λαμβάνει χώρα στην Ολλανδία θα οδηγήσει στο τέλος του καλοκαιριού στη διεκδίκηση μιας πρόκρισης στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ικανοποίηση του να χτίζεις από την πρώτη μέρα σε στέρεες βάσεις

Η περσινή επιτυχημένη σεζόν λοιπόν τροφοδοτεί τη νέα για ακόμα σημαντικότερους στόχους, τη στιγμή που αποτελεί και τη βάση για το έδαφος που έχει στρώσει στον Μάρκο Νίκολιτς ώστε να χτίσει με μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων την ομάδα για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Η επιτυχημένη δουλειά που έγινε πέρυσι το καλοκαίρι από τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς στον σχεδιασμό της ομάδας, αλλά και από τα επιτεύγματα των παικτών μέσα στη σεζόν, είναι αυτή που έχει φέρει την ΑΕΚ σε πλεονεκτική θέση το καλοκαίρι που διανύουμε.

Η διατήρηση του βασικού κορμού της ομάδας και το γεγονός ότι δεν χρειαζόταν πολλές αλλαγές οφείλεται σε όσα έγιναν πέρυσι. Κάτι που δίνει τη δυνατότητα στον Νίκολιτς να έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιες μέρες να μοντάρει την ΑΕΚ έχοντας τα περισσότερα από τα κομμάτια του παζλ στα χέρια του. Φυσικά και χρειάζονται κάποια ακόμα, όπως ένας στόπερ και πιθανότατα και μια επιπλέον προσθήκη μεσοεπιθετικά. Προσωπικά θεωρώ πως θα έπρεπε να μπει στην κουβέντα και το αριστερό άκρο της άμυνας. Ωστόσο, δίχως καμία αμφιβολία, είναι μεγάλη η ικανοποίηση για έναν προπονητή, στην προκειμένη περίπτωση για τον Νίκολιτς, να χτίζει από την πρώτη μέρα έχοντας ένα γεμάτο ρόστερ στα χέρια του.

Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στα μέσα της μεταγραφικής περιόδου και με τις μελετημένες κινήσεις του Ριμπάλτα έχουν έρθει παίκτες όπως ο Ζούμπκοφ για να κλείσει τη θέση στη δεξιά πλευρά, ο Κάιρινεν για να προσθέσει αυτό ακριβώς που επιθυμούσε ο Νίκολιτς στη μεσαία γραμμή και ο Αλεξίου σε μια έξυπνη κίνηση που δεν αναμενόταν. Και η ΑΕΚ έχει μπροστά της μπόλικο χρόνο προκειμένου να «χτυπήσει» με άλλες μια με δυο προσθήκες τουλάχιστον που θα συμπληρώσουν το παζλ και θα ενισχύσουν ακόμα πιο πολύ το ήδη ποιοτικό υλικό που υπάρχει. Κλείνουμε όπως ξεκινήσαμε. Δεδομένη επιτυχία δεν υπάρχει ποτέ. Το σίγουρο όμως είναι ότι το δίδυμο των Ριμπάλτα και Νίκολιτς που έχτισε την περσινή επιτυχημένη ομάδα κινείται με σωστά ποδοσφαιρικά βήματα και έχοντας συνεχώς υψηλούς στόχους.