Η Κηφισιά «έδεσε» τον Μιχάλη Πατήρα έως το 2029.

Η Κηφισιά προτίθεται να κρατήσει κάθε ταλαντούχο ποδοσφαιριστή στις τάξεις της.

Το έκανε πράξη με την επέκταση συμβολαίου του Ρουκουνάκη έως το 2029. Τώρα για τρία χρόνια θα έχει διάρκεια και το συμβόλαιο του Μιχάλη Πατήρα. Ο 22χρονος (13/5/04) αριστεροπόδαρος εξτρέμ, αναδείχθηκε στην Ακαδημία της Ξάνθης και στη συνέχεια έπαιξε στην Κ19 του Ολυμπιακού και στον Ολυμπιακό Β' , ενώ είχε δοθεί δανεικός και στη Ρίο Άβε.

Στην Κηφισιά ήρθε το καλοκαίρι του 2025 και στην πρώτη του σεζόν είχε 9 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 ασίστ. Ο αθηναϊκός σύλλογος «έδεσε» τον Πατήρα με συμβόλαιο έως το 2029 και στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την επέκταση συνεργασίας με τον Μιχάλη Πατήρα έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Μιχάλης Πατήρας εντάχθηκε στην οικογένεια της Κηφισιάς πριν από ένα χρόνο, καταγράφοντας τις πρώτες του συμμετοχές στη Stoiximan Super League. Παράλληλα, αποτέλεσε βασικό στέλεχος στην πορεία προς τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου.

Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία τη νέα αγωνιστική περίοδο!».