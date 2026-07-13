Κηφισιά: Ο Πατήρας επέκτεινε το συμβόλαιό του έως το 2029
Η Κηφισιά προτίθεται να κρατήσει κάθε ταλαντούχο ποδοσφαιριστή στις τάξεις της.
Το έκανε πράξη με την επέκταση συμβολαίου του Ρουκουνάκη έως το 2029. Τώρα για τρία χρόνια θα έχει διάρκεια και το συμβόλαιο του Μιχάλη Πατήρα. Ο 22χρονος (13/5/04) αριστεροπόδαρος εξτρέμ, αναδείχθηκε στην Ακαδημία της Ξάνθης και στη συνέχεια έπαιξε στην Κ19 του Ολυμπιακού και στον Ολυμπιακό Β' , ενώ είχε δοθεί δανεικός και στη Ρίο Άβε.
Στην Κηφισιά ήρθε το καλοκαίρι του 2025 και στην πρώτη του σεζόν είχε 9 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 ασίστ. Ο αθηναϊκός σύλλογος «έδεσε» τον Πατήρα με συμβόλαιο έως το 2029 και στην ανακοίνωση αναφέρεται:
Δείτε ΕπίσηςΤιάγκο Μάνσο: Κηφισιά - Ανακοίνωσε Μάνσο
«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την επέκταση συνεργασίας με τον Μιχάλη Πατήρα έως το καλοκαίρι του 2029.
Ο Μιχάλης Πατήρας εντάχθηκε στην οικογένεια της Κηφισιάς πριν από ένα χρόνο, καταγράφοντας τις πρώτες του συμμετοχές στη Stoiximan Super League. Παράλληλα, αποτέλεσε βασικό στέλεχος στην πορεία προς τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου.
Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία τη νέα αγωνιστική περίοδο!».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.