Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, ο Κωνσταντίνος Πολυκράτης είναι ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς, καθώς ανακοινώθηκε η μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο Κωνσταντίνος Πολυκράτης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κηφισιά, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή του και πλέον έχουμε την ανακοίνωση.

Πρόκειται για 20χρονος αριστερό μπακ - χαφ, ο οποίος την πρασμένη σεζόν έκανε 19 εμφανίσεις με τη Β' ομάδα των Θεσσαλοκιών με δυο γκολ και ισάριθμες ασίστ. Ο νεαρός είναι στην ηλικία που προβλέπεται για τον κανονισμό του Κυπέλλου, ενώ για το αριστερό άκρο της άμυνας θα αποκτηθεί και πιο έμπειρος παίκτης που θα προορίζεται ως βασικός.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Πολυκράτη, ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερός ακραίος αμυντικός.

Γεννημένος στις 2 Ιουλίου 2006, ο Κωνσταντίνος Πολυκράτης ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του από τη Γερμανική Αθλητική Ακαδημία της Θεσσαλονίκης, ενώ το 2015 εντάχθηκε στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ.

Με την Κ19 του ΠΑΟΚ κατέκτησε το Κύπελλο Κ19 το 2024/25, ενώ την επόμενη αγωνιστική περίοδο κατέγραψε τρεις (3) συμμετοχές στο UEFA Youth League, όντας μάλιστα ο αρχηγός του ΠΑΟΚ.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο είχε 21 συμμετοχές με 2 γκολ και 2 ασίστ με τον ΠΑΟΚ Β’ στη Super League 2.

Ο Κωνσταντίνος Πολυκράτης έχει υπάρξει διεθνής με την U16, την U17, την U18, την U19 και την U21 της Ελλάδας.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».