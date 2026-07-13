Ο Κρίστιανσεν υπέγραψε στον Παναθηναϊκό!

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν θα πρέπει να λογίζεται ως παίκτης του Παναθηναϊκού, καθώς υπέγραψε την Δευτέρα, με τα πρόσφατα αποκλειστικά ρεπορτάζ του Gazzetta να επιβεβαιώνονται μέχρι κεραίας.

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν ολοκλήρωσε τον δανεισμό του από την Λέστερ στον Παναθηναϊκό, καθώς πέρασε με επιτυχία και τα ιατρικά στην Αθήνα και αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα, έχοντας υπογράψει με τους «πράσινους».

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει στον απόλυτο βαθμό τα πρόσφατα αποκλειστικά του Gazzetta που αποκάλυψε την μεγάλη ανατροπή στο θέμα το βράδυ της Πέμπτης και την επιτυχία των εξετάσεων του Δανού μπακ στην Ιταλία το βράδυ του Σαββάτου.

Η συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον διεθνή αριστερό μπακ προβλέπει ένα «ενοίκιο» χαμηλού κόστους και υποχρεωτική αγορά του παίκτη στα 4 εκατομμύρια ευρώ, αν εκείνος αγωνιστεί στο 50% των αγώνων της ομάδας με συμμετοχές από 45 λεπτά και πάνω.

Ο 23χρονος άσος αποτελεί προσωπική επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ και θα τεθεί άμεση στη διάθεσή του.