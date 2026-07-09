Παναθηναϊκός: Η Λέστερ άλλαξε στάση και ο Κρίστιανσεν πλησιάζει στον Παναθηναϊκό!
Ολοταχώς προς ολοκληρωτική ανατροπή βαδίζει η υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Gazzetta!
Όπως προκύπτει από πηγές κοντά στην Λέστερ, ο αγγλικός σύλλογος παρουσιάστηκε διαλλακτικός στο... 90', έχει βρει σημείο επαφής με το Τριφύλλι και ο Δανός αριστερός μπακ πλησιάζει στους Αθηναίους, όντας πιο κοντά από ποτέ από την ημέρα που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους δύο συλλόγους.
Η κατεύθυνση η θετική πλέον υπάρχει στο στόρι αλλά όπως έχουμε τονίσει και κατά το παρελθόν, για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του 23χρονου άσου, θα πρέπει να περάσει με επιτυχία τα ιατρικά που θα κληθεί να κάνει τις επόμενες ημέρες.
Aξίζει να σημειώσουμε πως ο Κρίστιανσεν έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον Παναθηναϊκό, αποτελεί προσωπική επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ, πίεζε για να προχωρήσει η υπόθεση και από την στιγμή που οι ''αλεπούδες'' άλλαξαν στάση και συζητούν δανεισμό με οψιόν αγοράς, όλα δείχνουν πως παίρνουν έστω και στις... καθυστερήσεις τον δρόμο τους.
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