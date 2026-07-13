Ο Αντόνιο Κορδόν, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εξωτερικό, δεν θα συνεργαστεί τελικά με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός εξέτασε την περίπτωση επιστροφής του Αντόνιο Κορδόν.

Οι Πειραιώτες πριν λίγες μέρες φέρονται να είχαν επαφές με τον Ισπανό στην Αθήνα και να του προτείνουν να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο Κορδόν εξέτασε την πρόταση και υπήρχαν πιθανότητες επιστροφής στον Ολυμπιακό, αλλά σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ Ματέο Μορέτο, πλέον δεν υφίσταται θέμα:

«Ο Αντόνιο Κορδόν δεν θα πάει τελικά στον Ολυμπιακό. Είχε μια πρόταση από τον ελληνικό σύλλογο, όπου εργάστηκε ως αθλητικός διευθυντής τη σεζόν 2023-24, αλλά θα εξετάσει άλλες επιλογές. Από ομοσπονδίες στη Νότια Αμερική ή ομάδες στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη», έγραψε ο Μορέτο.

Antonio Cordón no irá finalmente a Olympiacos. Tuvo una propuesta del club griego donde trabajó como director deportivo en 2023-24, pero va a estudiar otras opciones: federaciones en Sudamérica o equipos Oriente Medio y Europa. July 13, 2026

Τα σενάρια για τον Κορδόν και τον Ολυμπιακό ήταν τα εξής. Ν' αναλάβει γενικός διευθυντής ή τεχνικός διευθυντής, ενώ υπήρχε συζήτηση να έχει την πλήρη εποπτεία και στις τρεις ομάδες του group του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Ισπανός παράγοντας ανέλαβε ως τεχνικός διευθυντής στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2023, αλλά έπειτα από έξι μήνες αποχώρησε για να λάβει γενικότερο ρόλο σε όλες τις ομάδες που ανήκουν στον Βαγγέλη Μαρινάκη (Ολυμπιακός, Νότιγχαμ και Ρίο Άβε).

Το καλοκαίρι του 2024 αποχώρησε για τη Σεβίλλη στην οποία έμεινε για μία διετία. Να θυμίσουμε πως έχει συνεργαστεί επίσης με την Μπέτις, Βιγιαρεάλ, Μονακό και Εκουαδόρ.