Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κάνει σχεδόν κάθε μέρα ανάκατες δοκιμές ωστόσο την Πέμπτη υπήρξε ένα σχετικό και διαφορετικό ενδιαφέρον. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Πρακτικά στην πρωινή προπόνηση της Πέμπτης στον Ολυμπιακό και στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία και άρα μία ημέρα πριν το φιλικό με αντίπαλο την Αντβέρπ (20.00, Παρασκευή) υπήρξαν περισσότερο δοκιμές και σε επίπεδο οικογενειακού διπλού αλλά και αρκετές ασκήσεις είτε με κυκλοφορία και τελειώματα είτε με τελειώματα. Από πλευράς δοκιμών ο κόουτς Μεντιλίμπαρ τέσταρε ξανά σχεδόν τα... πάντα.

Δύο ομάδες που είχαν ενδιαφέρον ως προς τις δοκιμές τους ήταν ως εξής. Από την μία είχαμε τον γκολκίπερ Πόποβιτς και τους Ροντινέϊ, Κουτσίδη, Κάρμο, Μπρούνο, Έσε με Μουζακίτη και επιθετική γραμμή με Αντρέ Λουίζ, Ζότα, Ρόκα και στράικερ τον Ταρέμι.

Η άλλη ομάδα ήταν ο γκολκίπερ Στουρνάρα και μετά οι Πιρόλα, Ρέτσο, Ορτέγκα, Μπακούλας (αριστερά), Γκαρθία, Φίλης και μεσοεπιθετικά είχε τους Τσικίνιο, Φορτούνη, Ζέλσον (με τους Φορτούνη και Ζέλσον στα άκρα) και φορ τον Μασούρα. Σε κάποια στιγμή ο Μεντιλίμπαρ έβαλε τον Γιάρεμτσουκ αντί του Μασούρα και ενώ χρησιμοποίησε μαζί και τους Ελ Καμπί - Ταρέμι.

Στο περιθώριο της προπόνησης ο Μεντιλίμπαρ είχε τετ α τετ και με τον Ρέτσο αλλά και με τον Τζολάκη.

🔴⚪ Η πρωινή προπόνηση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία



Αποστολή: Δημήτρης Τομαράς#olympiacosfc pic.twitter.com/QNsiuQrUvz — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 23, 2026

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