Ολυμπιακός: Το μεγάλο ερωτηματικό και ο πρώτος μεταγραφικός στόχος

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για αγωνιστικά και μεταγραφικά του Ολυμπιακού.

Για να είμαι ειλικρινής, το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν, 12η στο πρωτάθλημα Βελγίου, μου δημιούργησε ένα ερωτηματικό: Πώς θα παρουσιαστεί σε 25 ημέρες η ομάδα του Μεντιλίμπαρ αν κληρωθεί και παίξει με την δευτεραθλήτρια Βελγίου Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, υποψήφια αντίπαλο του στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ;

Εξυπακούεται ότι περιμένουμε τον Ολυμπιακό σε 3,5 εβδομάδες να είναι πολύ καλύτερος, όμως ξεκάθαρα πολύ καλύτερη είναι και η Ουνιόν από τη Λέουβεν. Ο δε Ολυμπιακός πόσο καλύτερος μπορεί να είναι από τα 60-70 λεπτά που είδαμε χθες; Διότι, για 60 λεπτά δεν βλεπόταν. Για 20 λεπτά (από το 60’ έως το 80’) έγινε πραγματικά απειλητικός, σκόραρε κι έκανε ευκαιρίες. Και στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν ήταν πια επικίνδυνος κι έφαγε κι ένα γκολ.

Δεν λέω ότι είναι ασφαλείς τέτοιες εκτιμήσεις-συγκρίσεις, καταγράφω όμως ένα ερωτηματικό που μου δημιουργήθηκε, από μία εικόνα που δεν νομίζω άρεσε σε κανένα. Διότι το θέμα για τον Ολυμπιακό, όπως τουλάχιστον το βλέπω εγώ, είναι διπλό αυτή την στιγμή. Αφενός μεν η ανάγκη σοβαρής ενίσχυσης της ομάδας κατά βάση με έτοιμους παίκτες, αφετέρου δε η πολύ μεγάλη βελτίωση της απόδοσης της, από αυτή που εμφάνισε στα δύο φιλικά που έδωσε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία.

Τα αποτελέσματα σε γενικές γραμμές έδειξαν πράγματα, βάσει και της εικόνας: μία εντελώς οριακή νίκη-ανατροπή (με γκολ στο 85’ και στο 93’) επί μίας καλής ομάδας του πολωνικού πρωταθλήματος και μία ισοπαλία (με γκολ αυτή τη φορά εις βάρος στο 86’) με μία μικρομεσαία ομάδα του βελγικού πρωταθλήματος. Ιδιαίτερα απέναντι στη Λέουβεν ο Ολυμπιακός ήταν προβληματικός για 70 λεπτά, δηλαδή στο συντριπτικά μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Ούτε απειλούσε, ούτε ήταν ασφαλής αμυντικά. Μπορεί να μην μας αρέσει αυτό που λέμε, αλλά οι Βέλγοι έμοιαζαν καλύτεροι από τον Ολυμπιακό, ο οποίος μόνο για 20 λεπτά επιβεβαίωσε την ανωτερότητα του.

Το να μην είναι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ τώρα έτοιμη για τα παιχνίδια της στις 4 και 10 Αυγούστου δεν είναι παράλογο. Το να παρουσιάζει, όμως, τέτοια εικόνα, καλό δεν το λες. Με τίποτα. Χρόνος υπάρχει, μόνο που πρέπει να τον εκμεταλλευθεί. Τόσο σε επίπεδο καλύτερης προετοιμασίας, όσο και σε επίπεδο μεταγραφών.

Άσχετο: Στο ποδόσφαιρο και ειδικά στις μεταγραφές, κι ακόμη πιο ειδικά του Ολυμπιακού, ποτέ μην αποκλείεις τίποτα. Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην ξανασχοληθεί ποτέ με τον Στάνιτς, αλλά μπορεί και σε λίγες μέρες η, λίγες βδομάδες να κάνει δικό του τον Στάνιτς! Όπως για παράδειγμα συνέβη με τον Σμάϊλοβιτς, του οποίου η μεταγραφή είχε παγώσει εντελώς και ξαφνικά ξεπάγωσε! Κι όπως μπορεί να γίνει με τον Καντιού, του οποίου επίσης η μεταγραφή έχει παγώσει, αλλά μπορεί ξαφνικά να ξεπαγώσει.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Ολυμπιακός έχει επικεντρωθεί στην απόκτηση ενός κεντρικού χαφ, άσχετα αν νωρίτερα αποκτήσει έξω αριστερά και δεξί μπακ. Υποψήφιοι είναι αρκετοί, αλλά πρώτος στις προτιμήσεις των ανθρώπων της ομάδας είναι ένας.

Αναφέρομαι στον Άμραμπατ, τον έμπειρο Μαροκινό κεντρικό χαφ της Φενέρμπαχτσε, που έπαιξε την περασμένη σεζόν δανεικός στην Μπέτις της Σεβίλλης. Και μπορεί τη νέα σεζόν να παίζει δανεικός στον Ολυμπιακό, αν εξελιχθούν τα πράγματα ευνοϊκά στις συζητήσεις.

Παρεμπιπτόντως, από διάφορα ονόματα δεξιών μπακ που έχουν προταθεί στον Ολυμπιακό, από την Ιβηρική κυρίως, νομίζω ότι ο Βρουσάϊ είναι καλύτερη επιλογή.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔