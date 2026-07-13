Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία... ανάσα από την απόκτηση του Γιόελ Ρόκα και το Gazzetta θυμίζει τη σεζόν 2024/25 όταν «εξελίχθηκε» στα χέρια του Αλέσιο Λίσι.

Ο Γιόελ Ρόκα βρίσκεται στον δρόμο για τον Πειραιά καθώς ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι μία... ανάσα μακριά από την απόκτηση του 21χρονου εξτρέμ, κάνοντας πραγματικότητα το «θέλω» του Μεντιλίμπαρ για τα άκρα της επίθεσης.

Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής ήταν βασικό μέλος της Τζιρόνα τη περσινή σεζόν έχοντας 38 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό τρία γκολ και μία ασίστ ενώ είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21 της Ισπανίας όπου μετρά τέσσερα ματς με δύο τέρματα.

Πρόκειται για ένα από τα μεγάλα ταλέντα της χώρας, εξού και το έντονο ενδιαφέρον από ομάδες της La Liga όπως η Ράγιο Βαγιεκάνο και η Οσασούνα και όχι μόνο. Ωστόσο, ο ίδιος εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στα χέρια του νυν προπονητή του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι.

Ο Ιταλός προπονητής ήταν στον πάγκο της Μιράντες τη σεζόν 2024/25 όταν ο 21χρονος εξτρέμ είχε παραχωρηθεί ως δανεικός από τη Τζιρόνα σε ηλικία 19 προς 20 ετών. Αν και αποκτήθηκε προς τα τέλη μεταγραφικής περιόδου (20/08), μπήκε σχεδόν αμέσως στη βασική εντεκάδα και άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά.

Ο Ιταλός προπονητής τον πίστεψε σε μεγάλο βαθμό και του έδωσε τον χώρο και τον χρόνο για να ωριμάσει το ταλέντο του και να πραγματοποιήσει μία φουλ σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Μάλιστα, τον χρησιμοποίησε σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις, λαμβάνοντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα από τον Ισπανό ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα έπαιξε ως αριστερός εξτρέμ, ως 10άρι ή ως κρυφό 9άρι ενώ η βασική του θέση ήταν η κορυφή της επίθεσης σε σχηματισμό με δύο φορ (περισσότερο ήταν κρυφός κυνηγός βέβαια). Ολοκλήρωσε τη χρονιά με 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και απολογισμό που άγγιξε τα 6 γκολ και τις 3 ασίστ αφήνοντας εξαιρετικά δείγματα γραφής.

Αυτή η επίδοση, σε συνδυασμό με τη δουλειά που έκανε πλάι στον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, ήταν ο λόγος που ο Μίτσελ τον διατήρησε στο ρόστερ της Τζιρόνα την επόμενη χρονιά και του έδωσε και τη φανέλα του βασικού.

Πλέον μένει να φανεί αν την ερχόμενη σεζόν, οι δύο τους τεθούν αντιμέτωποι στο ελληνικό πρωτάθλημα.