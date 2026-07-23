Ο Χρήστος Τζόλης ανακοινώθηκε από την Άρσεναλ και έγινε η ακριβότερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Δείτε την δεκάδα.

Ιστορική είναι η σημερινή (23/7) ημέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Χρήστος Τζόλης ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα ως παίκτης της Άρσεναλ.

Ο Έλληνας εξτρέμ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Αγγλίας, οι οποίοι πλήρωσαν στην Κλαμπ Μπριζ 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρουν στο Λονδίνο και να τον κάνουν την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Το ποσό αυτό ξεπέρασε τα 36 εκατ. ευρώ που είχε δαπανήσει η Νάπολι για να αποκτήσει τον Κώστα Μανωλά πίσω στο 2019 από τη Ρόμα, ενώ στην 3η θέση βρίσκεται πλέον ο Μπάμπης Κωστούλας, με την Μπράιτον να βγάζει από τα ταμεία της 35 εκατ. ευρώ με προορισμό τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι.

Οι 10 ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών

Χρήστος Τζόλης - 40 εκατ. ευρώ (από Κλαμπ Μπριζ σε Άρσεναλ, 2026) Κώστας Μανωλάς - 36 εκατ. ευρώ (από Ρόμα σε Νάπολι, 2019) Μπάμπης Κωστούλας - 35 εκατ. ευρώ (από Ολυμπιακό σε Μπράιτον, 2025)* Στέφανος Τζίμας - 26.5 εκατ. ευρώ (από Νυρεμβέργη σε Μπράιτον, 2025) Οδυσσέας Βλαχοδήμος - 23.6 εκατ. ευρώ (από Νότιγχαμ σε Νιουκάστλ, 2024) Φώτης Ιωαννίδης - 22 εκατ. ευρώ (από Παναθηναϊκό σε Σπόρτινγκ, 2025) Ντίνος Μαυροπάνος - 20 εκατ. ευρώ (από Στουτγκάρδη σε Γουεστ Χαμ, 2023) Βαγγέλης Παυλίδης - 18 εκατ. ευρώ (από Άλκμααρ σε Μπενφίκα, 2024) Στέφανος Τζίμας - 18 εκατ. ευρώ (από ΠΑΟΚ σε Νυρεμβέργη, 2024) Παναγιώτης Ρέτσος - 17.5 εκατ. ευρώ (από Ολυμπιακό σε Λεβερκούζεν, 2017)

*στη μεταγραφή του Κωστούλα υπάρχουν ορισμένα μπόνους που την «ανεβάζουν» κοντά στα 40 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί.