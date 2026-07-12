Η μεταγραφή του διεθνούς Σέρβου δείχνει έτοιμη να μπει στην τελική της ευθεία μετά και τις εξελίξεις που προκύπτουν από τη Βουλγαρία.

Ο Πέταρ Στάνιτς είναι καθ' οδόν για τον Ολυμπιακό σύμφωνα και με τις τελευταίες βουλγαρικές πηγές. Ο Σέρβος διεθνής μεσοεπιθετικός - και κάτοχος και κροατικού διαβατηρίου - της Λουντογκόρετς αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και έτσι αναμένεται να κλείσει στον Ολυμπιακό με ένα ποσό στα 10 εκατ. ευρώ.

Όσο για τον ίδιο τον παίκτη που παίζει σε αρκετές θέσεις σε άξονα και επίθεση αλλά κυρίως είναι δεκάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βουλγαρία θα έχει απολαβές στο 1 εκατ. ευρώ. Στα 24 του χρόνια είχε πέρυσι σεζόν με 55 ματς, 16 γκολ και 13 ασίστ.

Οι ομάδες του Στάνιτς

Μπάτσκα Τόπολα: 84 αγώνες με 18 γκολ και 12 ασίστ

Λουντογκόρετς: 55 αγώνες με 16 γκολ και 13 ασίστ

Σπαρτάκ Σουμπότικα: 31 αγώνες με 3 γκολ και 3 ασίστ

Ζελέζνιζαρ: 29 αγώνες με 5 γκολ και 1 ασίστ

Ερυθρός Αστέρας: 16 αγώνες με 1 γκολ και 2 ασίστ

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