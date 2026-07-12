«Κλείνει» Προδρομίτη ο Παναιτωλικός!

Παίκτης του Παναιτωλικού θα πρέπει να θεωρείται ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός Θανάσης Προδρομίτης που αναμένεται την Δευτέρα στο Αγρίνιο.

Η μεταγραφική ενίσχυση, παράλληλα με την αγωνιστική προετοιμασία, συνεχίζεται για τον Παναιτωλικό ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες τα «κυανοκίτρινα» προβάρει ο Θανάσης Προδρομίτης, που είναι γεννημένος στο Αγρίνιο και έχει ανδρωθεί ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού.

Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός (29/2/2004), αναμένεται την Δευτέρα στο Αγρίνιο προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του και εν συνεχεία να τεθεί στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου.

Ο Προδρομίτης με την φανέλα του Παναθηναϊκού Β’ έχει γράψει 58 συμμετοχές, έχοντας πετύχει κι ένα γκολ, ενώ με το καθεστώς του δανεισμού από τους «πράσινους» είχε παραχωρηθεί σε Νίκη Βόλου και Athens Kallithea. O ύψους 1.88εκ. κεντρικός αμυντικός έχει γράψει και 7 συμμετοχές με τις «μικρές» εθνικές ομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί πως τη σεζόν 2024-25 ως παίκτης της Νίκης Βόλου, ο Προδρομίτης αναδείχθηκε κορυφαίος νέος στη Super League 2 στα βραβεία ΠΣΑΠΠ, όπου ισοψήφισε με τον Λάμπρο Σμυρλή που θα βρει ως συμπαίκτη στον Παναιτωλικό και τότε φορούσε την φανέλα του ΠΑΟΚ Β’.