Αυτά είναι τα ζευγάρια των δύο προκριματικών γύρων του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδος για τους δύο προκριματικούς γύρους της διοργάνωσης βγάζοντας κάποια σουπερλιγκάτα ντέρμπι, όπως είναι το Ηρακλής - Βόλος, το Καλαμάτα - Παναιτωλικός και το Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor. Το μεγάλο όνομα της κλήρωσης που ήταν ο Άρης, θα πάει στην Καρδίτσα για να αντιμετωπίσει την Αναγέννηση.

Τα παιχνίδια και των δύο γύρων είναι νοκ άουτ. Ο αγώνας του πρώτου γύρου θα διεξαχθεί στις 11 Αυγούστου (δεν έχει παράταση, μόνο πέναλτι) ενώ εκείνοι του δευτέρου γύρου θα λάβουν χώρα στις 17-19 Αυγούστου.

Τα ζευγάρια του Κυπέλλου Ελλάδος στον προκριματικό γύρο

1ος προκριματικός γύρος

Τρίκαλα - ΑΕΛ

2ος προκριματικός γύρος

Athens Kallithea - Νικητής Τρίκαλα/ΑΕΛ

Ηρακλής - Βόλος

Ατρόμητος - Πύργος

Ζάκυνθος - Κηφισιά

Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης

Ελλάς Σύρου - Μαρκό

Νίκη Βόλου - Πανιώνιος

Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor

Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς

Καλαμάτα - Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός - Πανθρακικός

Η κλήρωση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών

1η φάση (9 και 10 Σεπτεμβρίου)

Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου – Καβάλα

Ερμής Αμυνταίου – Καστοριά

Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου – Μέγας Αετός Ορφανού

ΑΕ Καρίτσας – ΑΣ Βατολάκκου

Βύρωνας Καβάλας – Άρδας Καστανεών

Εορδαϊκός – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου

ΑΟ Ξάνθη – Ορέστης Ορεστιάδας

Μακεδονικός Σιάτιστας – Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας

Ορφέας Ελευθερούπολης – ΑΕ Θράκης

Πιερικός – Ερμής Εξοχής

Κιλκισιακός – ΑΕ Πολυκάστρου

ΑΕ Μυκόνου – Σαρωνικός Αναβύσσου

Απόλλων Ευρωπού – ΠΑΟΚ Κρηστώνης

Αμφιάλη – Πανναξιακός

ΠΑΟΠ Νέας Αμισού – Απόλλων Παραλιμνίου

Προοδευτική – Αχαρναϊκός

Δόξα Βώλακα – Δόξα Δράμας

Εθνικός – Ιωνικός

Βέροια – Πανεδεσσαϊκός

Αστέρας Αγίου Νικολάου – Ηρακλής Θερμαϊκού

ΦΑΣ Νάουσα – ΜΠΑΜ FC

Φοίνικας Πολίχνης – Μακεδονικός

Ποσειδώνας Μηχανιώνας – Εθνικός Γιαννιτσών

Δόξα Ασσήρου – Ακρίτες Συκεών

Ολυμπιακός Βόλου – ΠΟ Ελασσόνας

Παναγρινιακός – ΑΕ Λευκίμμης

Ατρόμητος Παλαμά – Σαρακηνός

Αναγέννηση Άρτας – ΠΑΣ Πρέβεζα

Ηρακλής Λάρισας – Ρήγας Φεραίος

Θύελλα Κατσικάς – ΑΟ Πλαταριάς

Δόξα Μοσχολουρίου – Διγενής Νεοχωρίου

ΠΑΣ Γιάννινα – Άρης Φιλιατών

ΑΟ Ανθούπολης – ΑΣ Μετέωρα

Παλληξουριακός – ΟΦ Αγίου Ματθαίου

ΑΟ Μιλτιάδης – Παναχαϊκή

Ηρακλής Ξυλοκάστρου – ΑΟ Λουτράκι

Δόξα Βύρωνος – Ηλυσιακός

Παναιγιάλειος – Τέλος Άγρας

ΠΑΣ Κόρινθος – Πανθυρεατικός

Εθνικός Αστέρας Καισαριανής – ΠΑΟ Ρουφ

ΑΟ Λεβάντε – Ατρόμητος Πάτρας

Ερμής Κιβερίου – Αστέρας Βλαχιώτη

Αστέρας Μαγούλας – Απόλλων Σμύρνης

Αστέρας Αμαλιάδας – Πανθουριακός

Αστέρας Δρεπανιακός – Πέλοπας Κιάτου

Αιγάλεω – ΑΟ Νέας Ιωνίας

Φωκικός – ΑΠΣ Κηφισσός

Κιθαιρώνας Καπαρελλίου – ΑΟ Καρύστου

ΠΑΣ Λαμία – ΑΟ Νέας Αρτάκης

Απόλλων Ευπαλίου – ΑΟ Θήβα

ΑΕ Μαλεσίνας – Ταμυναϊκός

Αστέρας Σταυρού – Κατσαντώνης Αγράφων

ΑΕ Προποντίδας – Αναγέννηση Σχηματαρίου

Εργοτέλης – ΠΑΕ Χανιά

ΑΟ Αγίου Νικολάου – Ατσαλένιος

Ρεθυμνιακός – Γιούχτας

Πλατανιάς – Χερσόνησος

ΑΟ Επισκοπής – Πανακρωτηριακός

ΑΟ Τυμπακίου – ΑΟ Βραχασίου

Διαγόρας Ρόδου – Απόλλων Καλυθιών

ΑΕΡ Αφάντου – Ιάλυσος Ρόδου

ΑΨΕΣ Πυθαγόρας Σάμου – Όμηρος Καλλιμασιάς

Πρόκριση άνευ αγώνα : Θρακικός Άνω Μητρουσίου, Αστέρας Βάρης, ΑΟ Τρίκαλα, Τηλυκράτης, ΑΕ Νεάπολης, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής



2η φάση