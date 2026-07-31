Κύπελλο Ελλάδος: Τα ζευγάρια των προκριματικών του Κυπέλλου Ελλάδος
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδος για τους δύο προκριματικούς γύρους της διοργάνωσης βγάζοντας κάποια σουπερλιγκάτα ντέρμπι, όπως είναι το Ηρακλής - Βόλος, το Καλαμάτα - Παναιτωλικός και το Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor. Το μεγάλο όνομα της κλήρωσης που ήταν ο Άρης, θα πάει στην Καρδίτσα για να αντιμετωπίσει την Αναγέννηση.
Τα παιχνίδια και των δύο γύρων είναι νοκ άουτ. Ο αγώνας του πρώτου γύρου θα διεξαχθεί στις 11 Αυγούστου (δεν έχει παράταση, μόνο πέναλτι) ενώ εκείνοι του δευτέρου γύρου θα λάβουν χώρα στις 17-19 Αυγούστου.
Τα ζευγάρια του Κυπέλλου Ελλάδος στον προκριματικό γύρο
1ος προκριματικός γύρος
- Τρίκαλα - ΑΕΛ
2ος προκριματικός γύρος
- Athens Kallithea - Νικητής Τρίκαλα/ΑΕΛ
- Ηρακλής - Βόλος
- Ατρόμητος - Πύργος
- Ζάκυνθος - Κηφισιά
- Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης
- Ελλάς Σύρου - Μαρκό
- Νίκη Βόλου - Πανιώνιος
- Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor
- Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς
- Καλαμάτα - Παναιτωλικός
- Πανσερραϊκός - Πανθρακικός
Η κλήρωση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών
1η φάση (9 και 10 Σεπτεμβρίου)
- Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου – Καβάλα
- Ερμής Αμυνταίου – Καστοριά
- Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου – Μέγας Αετός Ορφανού
- ΑΕ Καρίτσας – ΑΣ Βατολάκκου
- Βύρωνας Καβάλας – Άρδας Καστανεών
- Εορδαϊκός – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου
- ΑΟ Ξάνθη – Ορέστης Ορεστιάδας
- Μακεδονικός Σιάτιστας – Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας
- Ορφέας Ελευθερούπολης – ΑΕ Θράκης
- Πιερικός – Ερμής Εξοχής
- Κιλκισιακός – ΑΕ Πολυκάστρου
- ΑΕ Μυκόνου – Σαρωνικός Αναβύσσου
- Απόλλων Ευρωπού – ΠΑΟΚ Κρηστώνης
- Αμφιάλη – Πανναξιακός
- ΠΑΟΠ Νέας Αμισού – Απόλλων Παραλιμνίου
- Προοδευτική – Αχαρναϊκός
- Δόξα Βώλακα – Δόξα Δράμας
- Εθνικός – Ιωνικός
- Βέροια – Πανεδεσσαϊκός
- Αστέρας Αγίου Νικολάου – Ηρακλής Θερμαϊκού
- ΦΑΣ Νάουσα – ΜΠΑΜ FC
- Φοίνικας Πολίχνης – Μακεδονικός
- Ποσειδώνας Μηχανιώνας – Εθνικός Γιαννιτσών
- Δόξα Ασσήρου – Ακρίτες Συκεών
- Ολυμπιακός Βόλου – ΠΟ Ελασσόνας
- Παναγρινιακός – ΑΕ Λευκίμμης
- Ατρόμητος Παλαμά – Σαρακηνός
- Αναγέννηση Άρτας – ΠΑΣ Πρέβεζα
- Ηρακλής Λάρισας – Ρήγας Φεραίος
- Θύελλα Κατσικάς – ΑΟ Πλαταριάς
- Δόξα Μοσχολουρίου – Διγενής Νεοχωρίου
- ΠΑΣ Γιάννινα – Άρης Φιλιατών
- ΑΟ Ανθούπολης – ΑΣ Μετέωρα
- Παλληξουριακός – ΟΦ Αγίου Ματθαίου
- ΑΟ Μιλτιάδης – Παναχαϊκή
- Ηρακλής Ξυλοκάστρου – ΑΟ Λουτράκι
- Δόξα Βύρωνος – Ηλυσιακός
- Παναιγιάλειος – Τέλος Άγρας
- ΠΑΣ Κόρινθος – Πανθυρεατικός
- Εθνικός Αστέρας Καισαριανής – ΠΑΟ Ρουφ
- ΑΟ Λεβάντε – Ατρόμητος Πάτρας
- Ερμής Κιβερίου – Αστέρας Βλαχιώτη
- Αστέρας Μαγούλας – Απόλλων Σμύρνης
- Αστέρας Αμαλιάδας – Πανθουριακός
- Αστέρας Δρεπανιακός – Πέλοπας Κιάτου
- Αιγάλεω – ΑΟ Νέας Ιωνίας
- Φωκικός – ΑΠΣ Κηφισσός
- Κιθαιρώνας Καπαρελλίου – ΑΟ Καρύστου
- ΠΑΣ Λαμία – ΑΟ Νέας Αρτάκης
- Απόλλων Ευπαλίου – ΑΟ Θήβα
- ΑΕ Μαλεσίνας – Ταμυναϊκός
- Αστέρας Σταυρού – Κατσαντώνης Αγράφων
- ΑΕ Προποντίδας – Αναγέννηση Σχηματαρίου
- Εργοτέλης – ΠΑΕ Χανιά
- ΑΟ Αγίου Νικολάου – Ατσαλένιος
- Ρεθυμνιακός – Γιούχτας
- Πλατανιάς – Χερσόνησος
- ΑΟ Επισκοπής – Πανακρωτηριακός
- ΑΟ Τυμπακίου – ΑΟ Βραχασίου
- Διαγόρας Ρόδου – Απόλλων Καλυθιών
- ΑΕΡ Αφάντου – Ιάλυσος Ρόδου
- ΑΨΕΣ Πυθαγόρας Σάμου – Όμηρος Καλλιμασιάς
- Πρόκριση άνευ αγώνα : Θρακικός Άνω Μητρουσίου, Αστέρας Βάρης, ΑΟ Τρίκαλα, Τηλυκράτης, ΑΕ Νεάπολης, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής
2η φάση
- Κιλκισιακός ή ΑΕ Πολυκάστρου – Θρακικός Άνω Μητρουσίου
- ΑΕ Μυκόνου ή Σαρωνικός Αναβύσσου – Αστέρας Βάρης
- Ηρακλής Λάρισας ή Ρήγας Φεραίος – ΑΟ Τρίκαλα
- Θύελλα Κατσικάς ή ΑΟ Πλαταριάς – Τηλυκράτης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.