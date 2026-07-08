Παναιτωλικός: Η «πρώτη» του Μπάσι στο Emileon!

Την πρώτη του προπόνηση με τα χρώματα του Παναιτωλικού έκανε το απόγευμα της Τετάρτης ο Αμίν Μπάσι που το πρωί ανακοινώθηκε από τους Αγρινιώτες!

Ο Μαροκινός άσος, την μεταγραφή του οποίου διαβάσατε από το Gazzetta, ανακοινώθηκε από τον Παναιτωλικό κι άμεσα τέθηκε στην διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Ο Μπάσι έκανε την πρώτη του προπόνηση στο Emileon, όπου πραγματοποιείται η προετοιμασία του Τίτορμου και μια πρώτη... γεύση με τα «κυανοκίτρινα» μπορείτε να πάρετε μέσα από τα social media του συλλόγου!