Παναιτωλικός: Η «πρώτη» του Μπάσι στο Emileon!
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Την πρώτη του προπόνηση με τα χρώματα του Παναιτωλικού έκανε το απόγευμα της Τετάρτης ο Αμίν Μπάσι που το πρωί ανακοινώθηκε από τους Αγρινιώτες!
Ο Μαροκινός άσος, την μεταγραφή του οποίου διαβάσατε από το Gazzetta, ανακοινώθηκε από τον Παναιτωλικό κι άμεσα τέθηκε στην διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Ο Μπάσι έκανε την πρώτη του προπόνηση στο Emileon, όπου πραγματοποιείται η προετοιμασία του Τίτορμου και μια πρώτη... γεύση με τα «κυανοκίτρινα» μπορείτε να πάρετε μέσα από τα social media του συλλόγου!
@panetolikos_fc_official Amine Bassi is here 😎 #Panetolikos #Agrinio #Newtransfer ♬ No Weak Days - Sandro Rodrigues Braga
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