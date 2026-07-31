Ο Παναιτωλικός το απόγευμα της Δευτέρας (3/8, 19:00) θα κάνει ανοικτή προπόνηση στο γήπεδο του, πριν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου. Δέκα μέρες εκτός ο Οπόκου.

Ημέρα γιορτής θα είναι η ερχόμενη Δευτέρα (3/8) για την οικογένεια του Παναιτωλικού. Στις 20:30 οι Αγρινιώτες θα παρουσιάσουν το μεγαλειώδες άγαλμα του Τίτορμου στην κεντρική είσοδο του γηπέδου και νωρίτερα οι φίλοι της ομάδας θα μπουν για πρώτη φορά ενόψει της νέας σεζόν στις εξέδρες του «κλουβιού».

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου θα προπονηθεί στην έδρα της στις 19:00 και οι πόρτες θα είναι ανοικτές για τους φίλους της ομάδας, με τα Καναρίνια να κάνουν και ανάλογο κάλεσμα στον κόσμο.

Όσον αφορά την προετοιμασία του Παναιτωλικού, ο Οπόκου υπέστη διάστρεμμα από ένα χτύπημα που δέχτηκε στο φιλικό με τον Πύργο και σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση θα τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου δέκα μέρες.

Ο εξτρέμ των Αγρινιωτών αναμένεται να χάσει τα επόμενα φιλικά με Πανιώνιο, Λεβαδειακό και Μαρκό, όμως πιθανότατα θα είναι έτοιμος για την «πρόβα τζενεράλε» με την Τρουά.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Η ομάδα μας συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων που αρχίζουν μετά τα μέσα Αυγούστου στο Κύπελλο Ελλάδας και στο Πρωτάθλημα Stoiximan Super League 2026-27.

Η προπόνηση της Δευτέρας 3 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο Παναιτωλικού (ώρα 19.00) και είναι η πρώτη ανοικτή στους φιλάθλους μας, τους οποίους καλούμε να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας μας.

Όπως έχει ανακοινωθεί, στη συνέχεια (ώρα 20.30) θα πραγματοποιηθεί στην είσοδο του γηπέδου η εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων του αγάλματος ΤΙΤΟΡΜΟΣ, με καλεσμένους όλους τους φιλάθλους μας!».