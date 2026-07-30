Ο Παναιτωλικός κι ο Πανιώνιος θα αναμετρηθούν σε φιλικό αγώνα στην Καισαριανή το ερχόμενο Σάββατο (1/8) στις 18:30.

Ο Παναιτωλικός μετά τα φιλικά με Ομόνοια στο «ΓΣΠ» και ΠΑΣ Πύργο στο «Emileon» θα δώσει το ερχόμενο Σάββατο (1/8) το τρίτο του «τεστ» στην προετοιμασία, αυτή τη φορά στην Αθήνα, με αντίπαλο τον Πανιώνιο.

Το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό γήπεδο της Καισαριανής «Μιχάλης Κρητικόπουλος» και η σέντρα έχει οριστεί για τις 18:30. Δικαίωμα εισόδου θα έχουν μόνο οι κάτοχοι διαρκείας του κλαμπ της Νέας Σμύρνης.

Το φιλικό ματς του Τίτορμου με τον Ιστορικό θα διεξαχθεί δίχως τηλεοπτική κάλυψη.

Τα φιλικά του Παναιτωλικού