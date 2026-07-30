Παναιτωλικός: Στην Καισαριανή το φιλικό με τον Πανιώνιο
Ο Παναιτωλικός μετά τα φιλικά με Ομόνοια στο «ΓΣΠ» και ΠΑΣ Πύργο στο «Emileon» θα δώσει το ερχόμενο Σάββατο (1/8) το τρίτο του «τεστ» στην προετοιμασία, αυτή τη φορά στην Αθήνα, με αντίπαλο τον Πανιώνιο.
Το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό γήπεδο της Καισαριανής «Μιχάλης Κρητικόπουλος» και η σέντρα έχει οριστεί για τις 18:30. Δικαίωμα εισόδου θα έχουν μόνο οι κάτοχοι διαρκείας του κλαμπ της Νέας Σμύρνης.
Το φιλικό ματς του Τίτορμου με τον Ιστορικό θα διεξαχθεί δίχως τηλεοπτική κάλυψη.
Τα φιλικά του Παναιτωλικού
- 1 Αυγούστου: Πανιώνιος – Παναιτωλικός
- 6 Αυγούστου: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
- 9 Αυγούστου: Παναιτωλικός – Μαρκό
- 14 Αυγούστου: ESTAC Troyes – Παναιτωλικός
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