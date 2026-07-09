Ακόμη πιο όμορφο είναι πλέον το γήπεδο του Παναιτωλικού, μετά και την ολοκλήρωση των έργων στην πρόσοψη του πετάλου!

Τι κι αν βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού; Στον Παναιτωλικό έχουν ανάψει για τα καλά οι μηχανές σε όλα τα μέτωπα. Στο αγωνιστικό κομμάτι με την προετοιμασία που είναι σε εξέλιξη στο Emileon, στο μεταγραφικό όπου συνεχίζονται οι κινήσεις ενίσχυσης με τελευταία αυτή του Μπασί (που τη διαβάσατε στο Gazzetta), αλλά και στο γηπεδικό όπου συνεχίζονται τα έργα ώστε η εικόνα της έδρας του Τίτορμου να είναι ακόμη πιο όμορφη τη νέα σεζόν! Πλέον ολοκληρώθηκε ο καλλωπισμός της πρόσοψης στο «πέταλο» των θυρών 6 και 7 με το πλέγμα που μπήκε, αλλά και τα γράμματα που σχηματίζουν το όνομα του Παναιτωλικού.

Όπως μπορείτε να δείτε κι από τις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Gazzetta το θέαμα είναι άκρως εντυπωσιακό, περίπου 1.5 μήνα πριν την σέντρα στο νέο πρωτάθλημα. Όσο αφορά την συνέχεια των έργων στο γήπεδο, αυτά αφορούν τη μικρή εξέδρα και τις σουίτες οι οποίες ήδη διατίθενται στους φίλους της ομάδας όπως έγινε γνωστό και μέσω της ανακοίνωσης των εισιτηρίων διαρκείας!