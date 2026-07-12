Οι Σουηδοί εμπλέκουν την Κηφισιά και τον Βόλο με τον 22χρονο Σουηδό μέσο Ιμάμ Γιάνιε.

Μεταγραφικό σενάριο από τη Σουηδία για την Κηφισιά και τον Βόλο.

Σε δημοσίευμα της Expressen αναφέρεται ότι οι δύο ελληνικοί σύλλογοι ενδιαφέρονται για τον 22χρονο (1/10/03) Σουηδό μέσο Ιμάμ Γιάνιε της Γκέτεμποργκ.

Ο Γιάνιε, ο οποίος έχει καταγωγή από τη Γκάμπια, είναι δεξιοπόδαρος, παίζει κυρίως ως κόφτης και «8άρι» και το συμβόλαιό του με τη Γκέτεμποργκ, λήγει τον Δκεέμβριο του 2028. Ο ίδιος φέρεται να είχε επεισόδιο με στέλεχος της ομάδας του και πλέον αναζητεί ομάδα.

Ο Γιάνιε έχει 9 ματς μέσα στο 2026. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Χάκεν και είχε 1 παιχιδι. Μετακόμισε στην Αγγλία για την Έβερτον το 2020, αλλά δεν κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη ομάδα. Είχε με την Κ18 του αγγλικού συλλόγου 34 αγώνες κι ακόμα 6 ματς με τις ρεζέρβες, την Κ23. Το 2022 πήγε στη Μιέλμπι, όπου μέτρησε 45 αγώνες, 5 γκολ και 4 ασίστ. Τον Γενάρη του 2025 τον πήρε η Γκέτεμποργκ, έναντι 400.000 ευρώ κι έως τώρα μετράει 38 αγώνες και 2 γκολ.

Είναι διεθνής με την ελπίδων της Σουηδίας κι έχει καταγράψει 2 συμμετοχές.

Αναλυτικά το δημοσίευμα: «Ο Ιμάμ Γιάνιε είναι κοντά στην αποχώρηση του από τη Γκέτεμποργκ. Απουσίαζε από την αποστολή εναντίον της Μάλμε. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Πέμπτης στο Kamratgården, ο Ιμάμ Γιάνιε ενεπλάκη σε έναν έντονο καβγά με τον προπονητή τερματοφυλάκων Λι Μπάξτερ.

Αλλά ο καβγάς δεν είχε καμία σχέση με τη σημερινή απουσία, σύμφωνα με τον προπονητή Στέφαν Μπίλμπορν.

"Βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με άλλη ομάδα. Γι' αυτό επιλέξαμε να μην τον φέρουμε", είπε ο Μπίλμπορν στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα.

Όταν η Expressen επικοινώνησε με τον διευθυντή Γέσπερ Γιάνσον, αυτός επιβεβαίωσε ότι ο Γιάνιε βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με νέο σύλλογο. Σύμφωνα με πληροφορίες της Expressen, οι σύλλογοι Βόλος και Κηφισιά στην Ελλάδα προσπαθούν να υπογράψουν τον Γιάνιε.

"Είναι σχετικά κοντά. Η μεταγραφική περίοδος άνοιξε την Τετάρτη. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Παίκτες θα φύγουν και θα έρθουν", είπε ο Γιάνσον, ο οποίος, ωστόσο, δεν θέλει να πει τίποτα για το ποιον σύλλογο αφορά».