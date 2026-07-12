ΑΕΚ - Ντε Γκράαφσαπ 2-1: Τα highlights του αγώνα
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Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της φιλικής νίκης της ΑΕΚ με 2-1 επί της Ντε Γκράαφσαπ.
Η ΑΕΚ στο πρώτο της φιλικό, που ήταν επεισοδιακό, νίκησε 2-1 την ολλανδική Ντε Γκράαφσαπ, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία.
Ο Βάργκα στο 38' με κεφαλιά άνοιξε το σκορ και ο Ουκρανός εξτρέμ Ολεξάντρ Ζούμπκοφ στο 45'+1' πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ και σημείωσε το 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Καλοσκάμης είχε δοκάρι. Στο 80' μείωσε σε 2-1, που ήταν και το τελικό σκορ.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: INTIME
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