Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της φιλικής νίκης της ΑΕΚ με 2-1 επί της Ντε Γκράαφσαπ.

Η ΑΕΚ στο πρώτο της φιλικό, που ήταν επεισοδιακό, νίκησε 2-1 την ολλανδική Ντε Γκράαφσαπ, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία.

Ο Βάργκα στο 38' με κεφαλιά άνοιξε το σκορ και ο Ουκρανός εξτρέμ Ολεξάντρ Ζούμπκοφ στο 45'+1' πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ και σημείωσε το 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Καλοσκάμης είχε δοκάρι. Στο 80' μείωσε σε 2-1, που ήταν και το τελικό σκορ.

Τα highlights του αγώνα