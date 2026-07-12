Ο φορ της ΑΕΚ Μπάρναμπας Βάργκα είχε αψιμαχία με αντίπαλο λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Μόνο φιλικό δεν το αποκαλείς. Οι παίκτες της Ντε Γκράαφσαπ, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο πάθος την ΑΕΚ.

Τα μαρκαρίσματα είναι σκληρά και ο φορ της ΑΕΚ Μπάρναμπας Βάργκα, πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου αντέδρασε και με τη σειρά έδωσε μία κλοτσιά στον αντίπαλο αμυντικό.

Το γεγονός προκάλεσε νέα ένταση μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, ενώ ο διαιτητής στο πρώτο 45λεπτο έχει δείξει έξι κίτρινες κάρτες!

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