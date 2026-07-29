ΑΕΚ: Καμία ανησυχία με Ζίνι, στον έσω πλάγιο το χτύπημα του Πένραϊς
Όπως διαβάσατε νωρίτερα, ο Ζίνι έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Σάμσουνσπορ καθώς ένιωσε ένα σφίξιμο, ενώ στο δεύτερο μέρος ο Τζέιμς Πένραϊς αποχώρησε με ένα πρόβλημα τραυματισμού.
Όσον αφορά τον Ζίνι δεν προκύπτει κάποια ανησυχία και δεν φαίνεται ότι αυτή η ενόχληση που ένιωσε ο Ανγκολέζος επιθετικός να είναι κάτι το ιδιαίτερο.
Από εκεί και πέρα για τον Πένραϊς, ο λόγος της αντικατάστασης του Σκωτσέζου αριστερού μπακ είχε να κάνει με ένα πρόβλημα που αποκόμισε στον έσω πλάγιο σύνδεσμο.
Ο Πένραϊς δέχθηκε ένα χτύπημα στο συγκεκριμένο σημείο με συνέπεια να μην μπορέσει να συνεχίσει, ωστόσο όπως προκύπτει δεν φαίνεται να είναι κάτι το σοβαρό.
Η ΑΕΚ μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της στο Άπελντορν, με το πρόγραμμα της Πέμπτης να περιλαμβάνει πρωινή προπόνηση.
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