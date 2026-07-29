ΑΕΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι στα Play Offs του Champions League
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Οι πιθανοί αντίπαλοι της ισχυρής ΑΕΚ στα Play Offs του Champions League στην κλήρωση της ερχόμενης Δευτέρας.
Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ
- Τσέλιε ή Αραράτ
- Καϊράτ Αλμάτι ή Λέφσκι Σόφιας
- ΛΑΣΚ
- Βίκινγκ
- Άαρχους ή Σαμπάχ
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