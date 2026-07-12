ΑΕΚ - Ντε Γκράαφσαπ: Ένταση στο φιλικό, αψιμαχίες μεταξύ των παικτών
Άναψαν τα αίματα στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Ντε Γκράαφσαπ.
Στο 15' ο Μάνταλος δέχθηκε ένα δυνατό μαρκάρισμα από πίσω και αγριοκοίταξε τον αντίπαλό του. Ο τελευταίος έσπρωξε τον αρχηγό της ΑΕΚ, οι Ολλανδοί ήταν γενικά επιθετικοί και πήγε και ο Κοϊτά να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του.
Υπήρξε ένταση και αψιμαχίες για ένα λεπτό και με την παρέμβαση του διαιτητή, ο οποίος έδειξε κίτρινες κάρτες στον Κοϊτά και σε παίκτη των Ολλανδών, η κατάσταση ηρέμησε.
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Βίντεο με την ένταση
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