Σαχτάρ - ΑΕΚ: Φανταστική ενέργεια και ασίστ του Πήλιου, 0-1 ο Μάγερ
Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στη... Νέα Φιλαδέλφεια του Λονδίνου. Στο 28ο λεπτό του αγώνα με τη Σαχτάρ στο «κιτρινόμαυρο» Στάμφορντ Μπριτζ ο Δικέφαλος πήρε προβάδισμα με το παρθενικό γκολ του Λόβρο Μάγερ με τον Δικέφαλο στο στήθος.
Ο Σταύρος Πήλιος αφού έκλεψε την μπάλα έκανε φανταστική ενέργεια από τα αριστερά κι έκανε το γύρισμα στον Κροάτη, ο οποίος έκανε το 0-1 με πλασέ από το ύψος του πέναλτι.
Το γκολ του Μάγερ
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