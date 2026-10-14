Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 28ο λεπτό του αγώνα με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, με σκόρερ τον Μάγερ έπειτα από φανταστική ενέργεια του Πήλιου.

Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στη... Νέα Φιλαδέλφεια του Λονδίνου. Στο 28ο λεπτό του αγώνα με τη Σαχτάρ στο «κιτρινόμαυρο» Στάμφορντ Μπριτζ ο Δικέφαλος πήρε προβάδισμα με το παρθενικό γκολ του Λόβρο Μάγερ με τον Δικέφαλο στο στήθος.

Ο Σταύρος Πήλιος αφού έκλεψε την μπάλα έκανε φανταστική ενέργεια από τα αριστερά κι έκανε το γύρισμα στον Κροάτη, ο οποίος έκανε το 0-1 με πλασέ από το ύψος του πέναλτι.

Το γκολ του Μάγερ

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ GAZZETTA MAGAZINO POST GAME ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗ-ΜΠΟΡΜΠΟΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΑΧΤΑΡ-ΑΕΚ: