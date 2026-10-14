Σαχτάρ - ΑΕΚ: Στο δοκάρι η μπάλα από τη σέντρα - σουτ του Πέδρο Ενρίκε από τα αριστερά
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Στο 38' η Σαχτάρ άγγιξε την ανατροπή κόντρα στην ΑΕΚ.
Η Σαχτάρ εκτός από το 1-1 με το πέναλτι του Πεντρίνιο, ισοφάρισε την ΑΕΚ και στα δοκάρια.
Στο 38' ο Πέδρο Ενρίκε έκανε επικίνδυνη σέντρα - σουτ, ο Μπρινιόλι αιφνιδιάστηκε και η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.
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