Σαχτάρ – ΑΕΚ: Ο Πεντρίνιο με πέναλτι ισοφάρισε για τους Ουκρανούς
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Με πέναλτι που κέρδισε ο Άλισον μετά από υπόδειξη του VAR, η Σαχτάρ στο 34' με τον Πεντρίνιο έκανε το 1-1 κόντρα στην ΑΕΚ.
Έξι λεπρά αφότου η ΑΕΚ άνοιξε με τον Μάγερ το σκορ κόντρα στην Σαχτάρ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, οι Ουκρανοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Συγκεκριμένα στο 31' ο Ρέλβας έκοψε τον Άλιστον μέσα στην περιοχή, με τον VARίστα να καλεί τον Κάβαναγκ να δίνει την φάση.
Μετά την εξέταση ο Άγγλος υπέδειξε πέναλτι με τον Πεντρίνιο στο 34' να το εκτελεί, να σκοράρει και να κάνει το 1-1 για την Σαχτάρ.
@Photo credits: INTIME
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