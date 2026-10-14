Με πέναλτι που κέρδισε ο Άλισον μετά από υπόδειξη του VAR, η Σαχτάρ στο 34' με τον Πεντρίνιο έκανε το 1-1 κόντρα στην ΑΕΚ.

Έξι λεπρά αφότου η ΑΕΚ άνοιξε με τον Μάγερ το σκορ κόντρα στην Σαχτάρ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, οι Ουκρανοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Συγκεκριμένα στο 31' ο Ρέλβας έκοψε τον Άλιστον μέσα στην περιοχή, με τον VARίστα να καλεί τον Κάβαναγκ να δίνει την φάση.

Μετά την εξέταση ο Άγγλος υπέδειξε πέναλτι με τον Πεντρίνιο στο 34' να το εκτελεί, να σκοράρει και να κάνει το 1-1 για την Σαχτάρ.