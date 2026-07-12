Ομογενείς φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται στο γήπεδο για το φιλικό με τη Ντε Γκράαφσαπ.

Η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της φιλικό στην Ολλανδία με τη Ντε Γκράαφσαπ.

Η πρωταθλήτρια ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει το ολλανδικό σύνολο, το οποίο παίζει στη δεύτερη κατηγορία της χώρας. Στο πλευρό της Ένωσης είναι πολλοί ομογενείς, οι οποίοι χειροκρότησαν τους «κιτρινόμαυρους» κατά την άφιξή τους και κάποιοι πριν τη σέντρα φωτογραφήθηκαν με τους ποδοσφαιριστές

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