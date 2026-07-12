Ο Ζίνι ένιωσε σφίξιμο στη προθέρμανση πριν το φιλικό της ΑΕΚ με την Ντε Γκράαφσαπ και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί με τον Βάργκα να τον αντικαθιστά. Και ο Γιόβιτς δεν θα αγωνιστεί καθώς και αυτός προφυλάσσεται.

Χωρίς τους Ζίνι και Γιόβιτς θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ στο πρώτο φιλικό της επί ολλανδικού εδάφους απέναντι στην Ντε Γκράαφσαπ.

Ο Ζίνι θα ξεκινούσε στην ενδεκάδα στην επίθεση μαζί με τον Γκατσίνοβιτς, ωστόσο την τελευταία στιγμή στην προθέρμανση ένιωσε ένα σφίξιμο και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί.

Τη θέση του Ανγκολέζου επιθετικού παίρνει στο αρχικό σχήμα ο Βάργκα, ενώ στην ενδεκάδα δεν είναι και ο Γιόβιτς.

Ο Σέρβος φορ ταξίδεψε με την αποστολή της ΑΕΚ στο Βεχλ, όμως απο χθες είχε αποφασιστεί από τον Μάρκο Νίκολιτς να μην αγωνιστεί προκειμένου και αυτός να προφυλαχθεί.

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