Ο Νίκλας Ελίασον προσγειώθηκε στο Πόρτο Αλέγκρε προκειμένου να τελειώσει και το διαδικαστικό κομμάτι της μεταγραφής του στην Ιντερνασιονάλ.

Πάτησε... Βραζιλία και συγκεκριμένα στο Πόρτο Αλέγκρε ο Νίκλας Ελίασον της ΑΕΚ. Ο Σουηδός εξτρέμ, που έχει ρίζες και από τη Βραζιλία, έφτασε στη δεύτερη πατρίδα του τα ξημερώματα, ώστε να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ύστερα να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την Ιντερνασιονάλ.

Η συμφωνία μεταξύ του κλαμπ από τη Βραζιλία και την «Ένωση» θα έχει διάρκεια ενός έτους. Το ενοίκιο που θα λάβει εκείνη θα φτάσει τις 300 χιλ. ευρώ ενώ η οψιόν αγοράς που έχει συμπεριληφθεί στο deal για το επόμενο καλοκαίρι θα είναι στα 3 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζουμε πως ο 30χρονος ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με τους «κιτρινόμαυρους» με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 29 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας έξι ασίστ σε περισσότερα από 1.300 λεπτά.

Φέτος δεν υπολογιζόταν από τον Μάρκο Νίκολιτς και γι' αυτό αναζητήθηκε λύση να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, έστω και με τη λύση του δανεισμού.

Το βίντεο από την άφιξη του Ελίασον

Niclas Eliasson desembarca em Porto Alegre para assinar com o Inter. pic.twitter.com/muY7DoRL1X — Thiago Stormovski (@_thiagostorm) August 16, 2026

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