Η UEFA διατήρησε την ποινή των δύο αγωνιστικών του Σέρβου αρχηγού, ο οποίος δεν θα παίξει στη ρεβάνς με την Μπραν, αλλά λογικά θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή στη Νορβηγία.

Χωρίς τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στη ρεβάνς με την Μπραν, το βράδυ της Πέμπτης (27/8) στο Μπέργκεν.

Η UEFA απέρριψε την έφεση που κατέθεσε ο «Δικέφαλος» για κάθε ενδεχόμενο και γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι υπάρχουν ελάχιστες ελπίδες, διατηρώντας την ποινή των δύο αγωνιστικών που είχε επιβληθεί στον Σέρβο μεσοεπιθετικό μετά την αποβολή του στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ εξέτισε την πρώτη αγωνιστική της τιμωρίας του στο 1-1 της Τούμπας με την Μπραν και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον επαναληπτικό της Νορβηγίας. Παρ’ όλα αυτά, θα ταξιδέψει κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα στο Μπέργκεν, παραμένοντας δίπλα στους συμπαίκτες του σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη ευρωπαϊκή βραδιά.

Η προετοιμασία των «ασπρόμαυρων» συνεχίστηκε το απόγευμα της Τρίτης στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας. Οι Σουαλιό Μεϊτέ και Γιάννης Σαρρής ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα και πραγματοποίησε τρέξιμο στο γήπεδο.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει το πρωί της Τετάρτης (26/8) από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με πτήση τσάρτερ για το Μπέργκεν.

Η συνέντευξη Τύπου του Αλέσιο Λίσι και του Χρήστου Ζαφείρη είναι προγραμματισμένη για τις 18:30, τοπική ώρα, στην αίθουσα Τύπου του Brann Stadion. Μισή ώρα αργότερα, στις 19:00, ο Δικέφαλος θα πραγματοποιήσει την τελευταία προπόνησή του πριν από τη ρεβάνς, με τα πρώτα 15 λεπτά να είναι ανοιχτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Η Μπραν θα προπονηθεί στις 10:30 στο αθλητικό της κέντρο, ενώ στις 13:30 θα ακολουθήσει η συνέντευξη Τύπου του Έιρικ Χόρνελαντ και ενός ποδοσφαιριστή της νορβηγικής ομάδας.