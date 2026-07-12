Λίσι: «Ο ΠΑΟΚ είχε έναν προπονητή-θρύλο, θα δώσω όλο τον χρόνο μου και όλη μου τη ζωή στην ομάδα»

Ο Αλέσιο Λίσι παραχώρησε συνέντευξη στο επίσημο κανάλι του ΠΑΟΚ και μίλησε μεταξύ άλλων για το πώς εξελίσσεται η προετοιμασία, αλλά και για τα στοιχεία που θέλει να βελτιώσει.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, στρέφοντας πλέον το βλέμμα του στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Αλέσιο Λίσι έκανε έναν πρώτο απολογισμό των όσων δούλεψε με τους παίκτες του στην Ολλανδία, μίλησε για το αν και σε ποιον βαθμό εκείνοι αφομοιώνουν τις δικές του οδηγίες, ενώ αναφέρθηκε και στην επιρροή που είχε ασκήσει στην ομάδα ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Επιπλέον, μέσω του επίσημου καναλιού των «ασπρόμαυρων» στο Youtube, ο Ιταλός κόουτς υπογράμμισε όλα όσα θέλει ακόμα να βελτιώσει το σύνολό του πριν τις επίσημες υποχρεώσεις τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λίσι στη συνέντευξή του

«Είμαι χαρούμενος με τη δουλεία που έγινε μέχρι σήμερα, καθώς η προσπάθεια όλων των παικτών ήταν απίστευτη, έχουν δουλέψει πολύ σκληρά. Οπότε είμαι χαρούμενος κι έχω πολύ καλό συναίσθημα για αυτό το ξεκίνημα και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».

Για τα σημεία που εστίασε: «Εστιάσαμε στο να τους δείξουμε μια ιδέα για το πώς θέλουμε να δουλεύουμε, πραγματικά σκληρά, με μεγάλο ρυθμό σε όλες τις προπονήσεις. Και σε κάποιες έννοιες που χρειαζόμαστε για να είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε γρήγορα, επειδή είμαστε πολύ κοντά. Έχουμε σημαντικά παιχνίδια και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε σε αυτούς τους αγώνες».

Για τον βαθμό ανταπόκρισης των παικτών: «Αρχίζουν να το κάνουν και είμαι χαρούμενος για αυτή τη διάθεση, επειδή αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Βλέπω ότι πιστεύουν σε αυτό που δουλεύουμε και αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Τώρα, το πόσο, είναι αδύνατο να το πω. Προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και σε κάποιες στιγμές των αγώνων έχουμε δει ωραία πράγματα».

Για το τι του άρεσε περισσότερο και τι χρήζει βελτίωσης: «Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας. Είναι φυσιολογικό ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ, επειδή κάνουμε πολλά λάθη, αλλά πρόκειται για μια φυσιολογική διαδικασία. Το πιο σημαντικό πράγμα, όπως είπα και πριν, είναι ότι οι παίκτες προσπαθούν να κάνουν όλα όσα τους ζητάμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούν. Είμαι πραγματικά χαρούμενος για αυτό και νιώθω πολύ τυχερός».

Για το πότε θα δούμε τον ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λίσι στο 100%: «Πιθανότατα ποτέ, επειδή αυτό είναι πραγματικά δύσκολο να το φτάσεις. Αν το φτάσουμε, ίσως να γίνουμε μια τέλεια ομάδα για μένα. Το να είσαι τέλειος είναι σχεδόν αδύνατο, οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε πολύ κοντά σε αυτόν τον στόχο. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν καλές στιγμές, αλλά οι στιγμές δεν είναι μια σταθερή διαδικασία. Είναι μια διαδικασία με σκαμπανεβάσματα, με υψηλές και χαμηλές στιγμές. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δίνουμε την καλύτερη εκδοχή μας για όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος και σε κάθε αγώνα»..

Για το σύστημα που θέλει να παίξει: «Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πολλά χρόνια με έναν σπουδαίο προπονητή. Ίσως είναι ένας θρύλος εδώ και δεν θα ήμουν έξυπνος αν δεν εκμεταλλευόμουν ένα μέρος αυτής της δουλειάς. Νομίζω ότι ήταν ένας σπουδαίος προπονητής. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πράγματα που έκαναν καλά. Και μετά, σίγουρα, να βάλουμε κάποια στοιχεία που αρέσουν σε εμάς. Κάθε προπονητής είναι διαφορετικός, οπότε θέλουμε να εισάγουμε κάποιες ιδέες. Αλλά δεν πρέπει να χάσουμε κάτι που έκαναν πραγματικά καλά. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε λίγο το σύστημα. Το σύστημα είναι σημαντικό μέχρι ο διαιτητής να σφυρίξει για πρώτη φορά στο ματς. Μετά, ο παίκτης αρχίζει να κινείται και το σύστημα αλλάζει. Θα παίξουμε με 4-2-3-1 και με άλλο σύστημα, σίγουρα».

Για το τί τον εντυπωσίασε στον ΠΑΟΚ: «Το κυριότερο πράγμα σίγουρα είναι το πόσο μεγάλος είναι ο σύλλογος. Το νιώθεις όταν είσαι μέσα. Ο τρόπος που λειτουργεί το κλαμπ είναι καλός, επειδή όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και όλοι προσπαθούν να μας βοηθήσουν. Σε αυτή τη μικρή πραγματικότητα, στις μικρές λεπτομέρειες, καταλαβαίνεις ότι είναι ένας σπουδαίος σύλλογος. Και σίγουρα, οι οπαδοί είναι απίστευτοι. Μου έδειξαν τι είναι ο ΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή, όπως και εδώ στην Ολλανδία. Είναι απίστευτοι».

Για τις ακαδημίες κα τους ανερχόμενους παίκτες του Δικεφάλου: «Πρέπει πραγματικά να πω ότι δεν περίμενα το επίπεδο της ακαδημίας όταν έφτασα εδώ. Για αυτούς τους παίκτες, είμαι πραγματικά χαρούμενος. Και νομίζω ότι είναι παίκτες με μεγάλο ταλέντο. Τώρα, ανάμεσα στο τεχνικό επιτελείο και σε εκείνους, πρέπει να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε να δείξουν όλο αυτό το ταλέντο και να φτάσουν στην καλύτερη εκδοχή τους».

Για την πρόκληση του στον ΠΑΟΚ: «Με μεγάλο ενθουσιασμό, επειδή είναι πραγματικά ωραίο να έχεις την πιθανότητα να διεκδικήσεις κάποια τρόπαια. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που ξεκινώ να προσπαθώ να κερδίσω κάτι σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο»

Για τους στόχους της σεζόν: «Πρέπει να είναι μια πραγματικά ανταγωνιστική ομάδα. Μια ομάδα που καταθέτει στο γήπεδο όλα όσα έχει. Μια ομάδα που θέλει να κερδίζει όλη την ώρα, σε κάθε παιχνίδι. Μια ομάδα που έχει μεγάλο ρυθμό σε όλα τα λεπτά του αγώνα και που παλεύει μέχρι το τέλος, μέχρι το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης»

Για τη δημόσια ανάρτηση που έκανε αφότου ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ: «Λοιπόν, περίμενα μερικές μέρες επειδή, για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα τον χρόνο να το κάνω νωρίτερα. Από τότε που έφτασα εδώ, είχα ελάχιστο χρόνο μόνο για να κοιμηθώ, οπότε ήταν αδύνατο να το κάνω πριν. Χαίρομαι που περίμενα λίγο, γιατί, αν και το σκεφτόμουν από πριν, τώρα είμαι πραγματικά σίγουρος ότι βρίσκομαι σε ένα σπουδαίο κλαμπ. Το δημοσίευσα επειδή το νιώθω»

Για τη φιλοσοφία του και το ποιος προπονητής τον επηρέασε περισσότερο: «Πολλοί προπονητές με ενέπνευσαν, είναι δύσκολο για μένα να πω μόνο ένα όνομα. Κάθε χρόνο μελετώ πάντα την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη και δεν μου αρέσει να αναφέρω μόνο ένα όνομα»

Το μήνυμα που στέλνει στους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Ότι χρειαζόμαστε την υποστήριξή τους όλη την ώρα. Είμαι σίγουρος ότι θα την έχουμε, επειδή παρακολουθώ πολλά βίντεο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, για το τι μπορεί να ζήσει ένας προπονητής και μια ομάδα στην Τούμπα, αλλά και εκτός έδρας όταν δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Πρόκειται να κάνω το καλύτερο δυνατό, θα δώσω όλο τον χρόνο μου και όλη μου τη ζωή στον ΠΑΟΚ. Το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι που μπορώ να τους δώσω και ελπίζω να τους αρέσει αυτό που πρόκειται να δουν»

Για το βάρος της ευθύνης στη νέα του ομάδα: «Λατρεύω την ευθύνη, λατρεύω την πίεση. Αν δεν μου άρεσε, θα παρέμενα στη ζώνη ασφαλείας μου στην Ισπανία, δουλεύοντας στη LaLiga. Χρειάζομαι να ζήσω κάτι περισσότερο, κάτι μεγαλύτερο και εξαιτίας αυτού είμαι εδώ. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που έχω αυτή την πίεση»